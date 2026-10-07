Mỹ cân nhắc đóng cửa đại sứ quán tại Ukraine sau cảnh báo từ Nga; Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều quân tới Ảrập Xêút; Iran tuyên bố đàm phán với Mỹ vô nghĩa là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7/10/2026.

Mỹ cân nhắc đóng cửa đại sứ quán tại Ukraine sau cảnh báo của Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/10 tuyên bố Washington không loại trừ khả năng tạm dừng hoạt động của đại sứ quán tại Kiev nếu tình hình an ninh không đảm bảo. Bình luận về cảnh báo từ Nga, ông Rubio nhận định việc Kiev bị tấn công không phải là điều bất ngờ và khẳng định Mỹ liên tục đánh giá mức độ an toàn của các cơ quan đại diện để sớm quyết định phương án hoạt động.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/10 ra thông cáo kêu gọi công dân nước ngoài cùng các nhà ngoại giao rời Kiev và tránh tới Ukraine. Phía Nga nhấn mạnh quân đội nước này đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào cơ sở quân sự để đáp trả hành động gây hấn từ Kiev, đồng thời cảnh báo những ai phớt lờ sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan đưa quân tới Ảrập Xêút

Liên minh Phòng thủ Mecca thực hiện cam kết chung. Ảnh: Royal News/Instagram

Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan thuộc Liên minh Phòng thủ Mecca quyết định triển khai lực lượng quân sự tới Ảrập Xêút sau cuộc họp ngày 5/10 tại Riyadh. Thành lập từ tháng 8 với nguyên tắc phòng thủ tập thể, liên minh khẳng định an ninh ba nước là không thể tách rời. Động thái diễn ra trong bối cảnh nội chiến Yemen leo thang mạnh do lực lượng Houthi gia tăng tấn công.

Liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu đã huy động 100 máy bay phá hủy 324 mục tiêu của Houthi trong chiến dịch "Bình minh Yemen". Trước đó, Chính phủ Yemen ngày 4/10 mở chiến dịch giành lại lãnh thổ sau khi Houthi chiếm nhiều vùng ven Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Đáp lại, Houthi tố Riyadh không kích mục tiêu dân sự và tuyên bố đã dùng tên lửa, UAV đánh các vị trí nhạy cảm ở Ảrập Xêút.

Tổng thống Iran tuyên bố đàm phán với Mỹ là vô nghĩa

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 5/10 tuyên bố đàm phán với Mỹ là vô nghĩa do Washington liên tục tấn công, siết trừng phạt và nuốt lời. Dù Iran sẵn sàng cho phép kiểm chứng hoạt động hạt nhân, ông chỉ ra thông tin các cơ sở và nhà khoa học bị rò rỉ khi có thanh sát viên rồi bị tấn công. Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cáo buộc Mỹ vi phạm cam kết bản ghi nhớ Islamabad.

Theo các tin tức công bố ngày 5/10, Chủ tịch Quốc hội Iran tái khẳng định sẽ không mở cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ chưa đáp ứng 7 điều kiện. Cùng ngày, CENTCOM thông báo đã chặn, đổi hướng 130 tàu và vô hiệu hóa 3 phương tiện chống lệnh phong tỏa. Tư lệnh Brad Cooper nhấn mạnh Mỹ đang thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran từ tháng 7 đến nay.

Hàn Quốc xem xét các biện pháp buộc Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

Một khu vực dọc DMZ mà Hàn Quốc cho rằng đã bị Triều Tiên gài mìn. Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/10 tuyên bố Seoul đang xem xét các biện pháp ngoại giao để buộc Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn tại DMZ làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương hôm 21/9. Phía Hàn Quốc khẳng định đây là mìn do Triều Tiên cố ý cài, đồng thời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã rà phá mìn tại khu vực này và chuẩn bị các phương án đáp trả cứng rắn hơn.

Phía Hàn Quốc cũng kêu gọi Bình Nhưỡng đàm phán về những sai lệch trong phân định Đường phân giới quân sự (MDL). Trái lại, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un phủ nhận trách nhiệm, tuyên bố cáo buộc của Seoul là hành vi bịa đặt vô căn cứ và cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá. Hàn Quốc khẳng định sẽ phối hợp xử lý nhưng vẫn quản lý tình hình tránh để căng thẳng leo thang.