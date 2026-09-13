Áp thấp nhiệt đới vào Quảng Trị: Mưa lớn dịch chuyển, hơn 100 xã nguy cơ sạt lở

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 17h ngày 13/9. Nguồn: NCHMF

Chiều nay 13/9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực Quảng Trị. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; Đồng Hới (Quảng Trị) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền, sang khu vực Trung Lào, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Từ gần sáng và ngày 14/9 đến hết ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại khoảng 114 xã, phường thuộc Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế và TP Đà Nẵng.

Lũ cuốn 3 xà lan mắc kẹt dưới cầu đường sắt ở Quảng Trị

Xà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 13/9, nước sông Ô Lâu dâng cao, dòng chảy mạnh khiến ba xà lan của một doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng bị cuốn trôi. Khi đến khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, các phương tiện mắc kẹt dưới cầu. Một xà lan có dấu hiệu chìm dần trong dòng nước.

Tại hiện trường, nước sông dâng cao, chảy xiết. Ba xà lan kích thước lớn nằm sát khu vực cầu, dòng nước liên tục chảy mạnh qua các trụ cầu.

Ngay sau khi nhận tin, UBND xã Nam Hải Lăng báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị và ngành đường sắt để phối hợp xử lý.

Đến chiều 13/9, ba xà lan vẫn mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi mực nước và diễn biến dòng chảy để lựa chọn phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Xưởng nệm ở TPHCM cháy lớn giữa trưa, khói đen cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NT

Khoảng 11h trưa nay (13/9), ngọn lửa bùng phát bên trong nhà xưởng sản xuất nệm nằm trên đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc, TPHCM và nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia làm nhiều mũi để tiếp cận phun nước diện rộng nhằm khống chế ngọn lửa và ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Sau gần 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc và nguyên vật liệu bên trong nhà xưởng.

Khởi tố cựu Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường

Ông Đặng Phan Tường. Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Ngày 13/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC.

Việc khởi tố được thực hiện trong quá trình C01 điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Ông Tường có nhiều năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT.