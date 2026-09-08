Tai nạn giữa ô tô tải và xe máy, 3 người tử vong tại chỗ

Sáng 8/9, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) giữa ô tô tải và xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h15, ô tô tải BKS 29H-890.XX lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa.

Khi đến ngã tư Cổng 11, xe tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 60F2-415.XX do một phụ nữ điều khiển, chở theo 3 trẻ em.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong tại chỗ, trẻ còn lại bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Xe máy hư hỏng nặng, nằm sát bánh ô tô tải. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, nằm sát bánh xe tải. Nhiều vật dụng cá nhân và mảnh vỡ phương tiện văng trên mặt đường.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cháy xe giường nằm trên cao tốc, nam hành khách tử vong

Sáng 8/9, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến một người tử vong.

Khoảng khuya 7/9, tài xế Ngô Kỳ Nhị (54 tuổi) điều khiển xe khách giường nằm mang biển số tỉnh Gia Lai (trước đây là Bình Định), chở hơn 20 người lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Khi qua khu vực xã Phước Hậu, xe bất ngờ bốc cháy. Tài xế lập tức tấp xe vào bên đường, hô hoán và yêu cầu hành khách rời khỏi xe.

Hiện trường xe khách bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: X.N

Nhận tin báo, lực lượng chức năng trên cao tốc phối hợp với công an và các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy, phân luồng giao thông. Đám cháy sau đó được khống chế.

Hỏa hoạn khiến anh Nguyễn Gia Vỹ (19 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) tử vong. Chiếc xe khách cháy trơ khung, nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng tại Quảng Trị

Khoảng 10h30 ngày 8/9, người dân đến nhà chị Đinh Thị H. (SN 1980, trú thôn Quy Đạt, xã Minh Hóa) phát hiện chị H. nằm bất động trên giường, không có dấu hiệu của sự sống nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngôi nhà nơi phát hiện sự việc. Ảnh: N.Đ

Thời điểm phát hiện vụ việc, chồng chị H. không có mặt tại nhà.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Minh Hoá nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định nguyên nhân tử vong.