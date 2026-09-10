Bắt giữ nhóm đối tượng hành hung, cướp túi xách của cô gái tại công viên

Ngày 10/9, Công an phường Bến Thành cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản của một cô gái ngay giữa trung tâm thành phố.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Lưu Văn Lượm (SN 1997), Võ Ngọc Châu (SN 2008), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996) và Trần Nguyên Dũng (SN 2001).

Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 9/9, Công an phường Bến Thành nhận tin báo về một vụ cướp tài sản xảy ra tại khu B, Công viên 23/9, đối diện số 212 đường Lê Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng CSHS triển khai điều tra, truy xét. Sau hơn 1 giờ 30 phút, lực lượng công an đã bắt giữ cả 4 đối tượng khi nhóm này đang có mặt tại một quán ăn trên địa bàn phường.

Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long

Từ ngày 15/9 đến 10/11, Hà Nội cấm xe tải có tổng trọng lượng từ 2 tấn và xe chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt) qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5h-24h để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tổ chức giao thông phục vụ dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống cân kiểm soát tải trọng xe được thực hiện tại phía Bắc cầu Thăng Long, khu vực xã Vĩnh Thanh.

Từ ngày 15/9-10/11, Hà Nội cấm xe tải có tổng trọng lượng từ 2 tấn và xe chở khách từ 16 chỗ trở lên qua cầu Thăng Long. Ảnh: Đức Yên.

Trong giai đoạn thi công, đơn vị sẽ rào chắn 2 làn đường hướng Hà Nội đi Đông Anh trên đoạn dài khoảng 150m, sau đó chuyển sang rào chắn 3 làn chiều ngược lại. Các phương tiện được tổ chức lưu thông 2 chiều trên số làn còn lại.

Tốc độ qua khu vực thi công được giảm dần, tối đa 40km/h; phương tiện không được dừng, đỗ trong khu vực rào chắn.

Hai nam sinh ở Phú Thọ tử vong sau va chạm với ô tô khách

Chiều 10/9, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Mai Châu xác nhận, khoảng 22h40 ngày 9/9, trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong.

Thời điểm này, xe máy mang biển kiểm soát 23AB-016.XX lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến khu vực trên, phương tiện va chạm với ô tô khách BKS 26B-000.XX lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MS

Hai người đi xe máy là Hà Văn V. và Lý Quang N., cùng trú xã Mai Châu, tử vong tại chỗ. Theo thông tin được cung cấp, hai nạn nhân đang là học sinh lớp 10 và lớp 11 tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Mai Châu.

Thời tiết hôm nay ngày 10/9 trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 10/9, không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới gây mưa giông diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ; cục bộ có nơi mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng mưa to cục bộ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc và Trung Bộ mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.