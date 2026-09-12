Xuồng chở 6 người va chạm tàu cá, một người đàn ông mất tích rồi tử vong

Thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình sau nhiều giờ mất tích. Ảnh: Tiến Ngọc

Trước đó, sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BTh 99632TS dài 16,4m, công suất 572CV, do thuyền trưởng là ông Đ.T. (45 tuổi, ở xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng) điều khiển, đã xảy ra va chạm với xuồng nhỏ chở 6 người tại cửa biển thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa.

Sau va chạm, tàu cá BTh 99632TS đã cứu vớt được 5 người trên xuống, còn anh V.V.D. (32 tuổi) mất tích. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Lâm Đồng) điều 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Đồn Biên phòng Hòa Minh và Công an xã Phan Rí Cửa tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh D. và đưa lên bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.

Thông tin mới vụ hầm chui 340 tỷ đồng ở nút giao An Phú biến thành 'bể nước'

Hầm chui An Phú như "bể nước" sau trận mưa tối 10/9. Ảnh: TK

Từ khi đưa vào khai thác đến nay, hầm chui An Phú đang vận hành hệ thống máy bơm tạm. Hệ thống này chỉ đạt khoảng 70% công suất so với thiết kế chính, dẫn đến việc không thể tiêu thoát kịp khi có lượng nước mưa bất thường (vũ lượng 123,2mm) từ mặt đường tràn xuống trạm bơm vào chiều tối 10/9, gây ngập cục bộ sâu khoảng 0,5m trong lòng hầm.

Nhận thấy nguy cơ mất an toàn giao thông, từ 18h ngày 10/9, lực lượng CSGT Cát Lái phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã lập tức phong tỏa hầm chui, điều tiết phương tiện lưu thông lên phần đường phía trên nút giao.

Việc tạm dừng lưu thông qua hầm kéo dài tới sáng 11/9, gây ảnh hưởng giao thông cửa ngõ phía đông TPHCM.

Để khắc phục khẩn cấp, Ban Giao thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng huy động 2 xe hút bùn cùng máy bơm công suất 260m³/h đến hiện trường. Đến 13h45 ngày 11/9, lòng hầm đã được hút sạch nước, công tác vệ sinh mặt đường hoàn tất để thông xe trở lại.

Tiếp nhận 110 công dân Việt Nam không được Hoa Kỳ cho cư trú về nước

Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục tiếp nhận 110 công dân. Ảnh: CACC

Sáng 12/9, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ tiếp nhận 110 công dân Việt Nam không được Hoa Kỳ cho cư trú về nước qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

110 công dân trên được xác định đến từ 17 tỉnh, thành phố (TPHCM có 42 người; An Giang, Đồng Nai và Khánh Hòa mỗi địa phương có 9 người; Đồng Tháp có 7 người; số còn lại đến từ các địa phương khác).

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp có nghi vấn liên quan đến đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. Các trường hợp này đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nam sinh lớp 6 bị cuốn vào gầm ô tô khách đang lùi, tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Trưa 12/9, trên đường ĐT767, đoạn qua xã Tân An (TP Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe đạp khiến một nam sinh tử vong.

Nạn nhân là em L.Q.T., đang là học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một nam sinh đi xe đạp trên đường ĐT767. Khi đến Km11, nam sinh xảy ra va chạm với ô tô khách BKS 60H-294.XX đang lùi xe.

Sau cú va chạm mạnh, nam sinh ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm ô tô, bị bánh sau chèn qua người, tử vong tại chỗ.