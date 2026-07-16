Công an xác minh vụ ô tô 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương tại Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương xác minh thông tin và hình ảnh về một vụ việc gây bức xúc dư luận, khi một chiếc ô tô 7 chỗ được cho là đã cố tình không nhường đường cho xe cứu thương đang làm nhiệm vụ trên địa bàn, vụ việc được ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, do tuyến đường có nhiều đèo dốc, mặt đường hẹp, xe cứu thương nhiều lần phát tín hiệu còi xin vượt. Tuy nhiên, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 23A.093.XX chạy phía trước được cho là không giảm tốc độ hoặc chủ động nhường đường, khiến xe cứu thương phải di chuyển phía sau trong một quãng đường.

"Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ thời điểm xảy ra vụ việc và xác minh người điều khiển phương tiện để xử lý theo quy định", lãnh đạo phòng CSGT cho hay.

Hà Nội mưa giông mạnh, miền Bắc đối mặt nhiều đợt mưa lớn liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió trên cao (từ độ cao 1.500-5.000m) hình thành và phát triển đã gây mưa vừa và rải rác có giông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng ghi nhận, có nơi mưa lớn cục bộ với lượng mưa vượt ngưỡng 200mm.

Trong đêm 16/7, vùng hội tụ gió này sẽ hoạt động mạnh hơn và mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Trọng tâm của đợt mưa này là khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, cơ quan khí tượng lưu ý, từ tối và đêm nay đến 21/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Cảnh sát xác định danh tính tài xế ô tô biển xanh vượt ẩu gây tai nạn

Ngày 16/7, Cục CSGT cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.M.T. (SN 1970, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được phép vượt. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, vào khoảng 13h57 ngày 15/7, khi điều khiển ô tô mang BKS 26A-000.XX (nền biển xanh, chữ trắng) lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La đến Km165+400 trên Quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Vân Hồ), ông T. đã cho xe vượt ẩu tại đoạn đường cấm vượt, gây mất an toàn giao thông. Sự việc bị camera hành trình của một ô tô đi cùng chiều ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội nhằm phản ánh hành vi vi phạm đến lực lượng chức năng.