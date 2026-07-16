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Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, có nơi trên 350mm

Dự báo viên Nguyễn Hương Lý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong đêm qua và hôm nay (16/7), vùng hội tụ gió trên cao (từ độ cao 1.500-5.000m) hình thành và phát triển đã gây mưa vừa và rải rác có giông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng ghi nhận, có nơi mưa lớn cục bộ với lượng mưa vượt ngưỡng 200mm.

Miền Bắc hứng đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng cũng nhận định trong đêm nay, vùng hội tụ gió này sẽ hoạt động mạnh hơn và mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ.

“Trọng tâm của đợt mưa này là khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh”, dự báo viên Hương Lý nhấn mạnh.

Theo dự báo viên, những khu vực này sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Dự báo đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến hết ngày 19/7 (Chủ nhật) với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng hơn, chủ yếu có mưa giông rải rác, mưa vừa và mưa to chỉ xảy ra cục bộ.

Cảnh báo thiên tai nguy hiểm đi kèm

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan đi kèm trong mưa giông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng tại khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ, cảnh báo thiên tai ở mức cao do có thể xuất hiện mưa cường độ lớn (lượng mưa đạt trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ). Người dân tại các địa phương này cần chủ động các phương án ứng phó trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất đá trên các sườn dốc, ta-luy; ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp.