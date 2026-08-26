CSGT phạt tài xế không giữ khoảng cách với xe đi trước trên cao tốc

Từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ chính thức xử phạt tài xế vi phạm lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Một vụ tai nạn giao thông do tài xế không giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Cục CSGT, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, xe chạy với tốc độ trên 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m với xe phía trước. Trường hợp khoảng cách dưới 55m được xác định là vi phạm.

Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt tùy mức độ. Trường hợp chưa xảy ra va chạm, người điều khiển ôtô bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan

Công an TP Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện nhằm phục vụ trận chung kết lượt về Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026) giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Theo phương án phân luồng, thời gian tạm cấm và hạn chế các phương tiện bắt đầu từ 14h ngày 26/8 đến 0h ngày 27/8.

Từ 14h hôm nay, lực lượng CSGT thực hiện phương án cấm đường, hạn chế phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành tạm cấm đối với các loại phương tiện sau: ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên; ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Các tuyến đường tạm cấm bao gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo).

Loạt tài xế ở Hà Nội bị phạt ngày đầu CSGT tổng kiểm soát xe khách, ô tô tải toàn quốc

Sáng 26/8, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa của Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra phương tiện trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội).

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt xe sai quy định; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; dừng, đỗ, đón, trả khách, hàng hóa không đúng quy định; xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách...

Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý doanh nghiệp, chủ phương tiện theo đúng quy định của pháp luật.

Lật thuyền chở 4 người ở Thái Nguyên, 3 người mất tích

Sáng 26/8, ông Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra tại khu vực đập tràn Tân Thái.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân bị mất tích do lật thuyền. Ảnh: Đ.B

Theo tin tức ban đầu, khoảng gần 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc.