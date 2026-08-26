Theo phương án phân luồng, thời gian tạm cấm và hạn chế các phương tiện sẽ bắt đầu từ 14h ngày 26/8 đến 0h ngày 27/8.

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành tạm cấm đối với các loại phương tiện sau: Ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên; ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Từ 14h hôm nay, lực lượng CSGT sẽ thực hiện phương án cấm đường, hạn chế phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Các tuyến đường tạm cấm bao gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng hạn chế các phương tiện khác lưu thông trên các tuyến đường xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình như: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm; đường gom bên phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo).

Lộ trình phân luồng vòng tránh cho các phương tiện

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tránh ùn tắc, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm và hạn chế như sau: Các phương tiện di chuyển từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long (và ngược lại): Sẽ di chuyển qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc Vành đai 3 trên cao...

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo, người dân và các tài xế cần lưu ý chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp trong khung giờ trên để tránh đi vào vùng hạn chế xung quanh khu vực diễn ra trận chung kết.