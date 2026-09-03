Án mạng ở Đồng Nai, 3 người trong một gia đình tử vong

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.X

Sáng 3/9, lãnh đạo UBND xã Bình Minh (TP Đồng Nai) xác nhận vụ án mạng trên xảy ra trên địa bàn.

Theo tin tức từ cơ quan chức năng, 3 nạn nhân tử vong gồm người vợ (sinh năm 1990) và hai con (lần lượt sinh năm 2015 và 2025). Người chồng, anh N.V.Q. (40 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu và điều trị.

Cơ quan công an bước đầu xác định nghi phạm Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) đã dùng dao tấn công 4 người trong gia đình anh N.V.Q.

Ca sĩ Chi Dân lãnh 7 năm tù, Trúc Phương 6 năm vì ma túy

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (3/9), TAND TPHCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án liên quan 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

HĐXX tuyên Hà Danh Nậm (được xác định là người cầm đầu, tổ chức đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua nhiều tầng trung gian nhằm che giấu vai trò) và 10 bị cáo tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Andrea Aybar Carmona (An Tây) lĩnh 8 năm tù, gồm 1 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương (Cô tiên từ thiện) lĩnh 6 năm tù; Chi Dân, Nguyễn Trung Tín và Vũ Hải Anh cùng lĩnh 7 năm tù, đều về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố thêm đối tượng Nguyễn Thị Nhuần trong vụ án Phú Lê

Trong quá trình điều tra đối với vụ án của Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều, Cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Thị Nhuần (trú tại TP Hải Phòng) đã liên hệ với các đối tượng để môi giới "chạy án".

Hành vi của Nguyễn Thị Nhuần phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những vụ án liên quan đến Phú Lê, Hải Sapa TV... ông Toản đưa ra khuyến nghị, bên cạnh rất nhiều tiện ích trên mạng xã hội đây cũng là không gian có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật.

Bão số 5 Saudel suy yếu

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 5h ngày 3/9/2026. nguồn: NCHMF

Chiều 3/9, dự báo viên Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật diễn biến cơn bão số 5 và tình hình thời tiết dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Theo đó, chiều 3/9, bão số 5 Saudel đã đổ bộ vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Trong 24 giờ tới, bão có khả năng dịch chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần, không gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió trên cao ở rìa xa cơn bão, ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.