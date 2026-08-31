Công an phát hiện flycam bay trái phép cách sân bay Nội Bài 4,5km

Công an phát hiện Lê Q.H. điều khiển flycam DJI Mini 4 Pro. Ảnh: CACC

Khoảng 8h30 ngày 30/8, qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện một vật thể bay không người lái đang hoạt động ở độ cao 92m tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội), cách Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 4,5km.

Xác định vật thể trên xuất hiện trong khu vực cấm bay, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Quang Minh tổ chức xác minh, ngăn chặn.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện Lê Q.H. (SN 1999, trú tại xã Quang Minh) là người trực tiếp điều khiển flycam DJI Mini 4 Pro để giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại KCN Quang Minh.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Biker 'Út Lụi' gặp tai nạn, tử vong khi chạy mô tô phân khối lớn ở Nha Trang

Hiện trường tai nạn giao thông. Ảnh: H.N

Khoảng 0h ngày 30/8, ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi, trú xã Hóc Môn, TPHCM), thường được gọi là “Út Lụi”, điều khiển mô tô Kawasaki ZX10R, biển số TPHCM, chạy trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km1450+100, đoạn qua phường Bắc Nha Trang, do không chú ý quan sát, ông Út bị mất lái khiến xe lao vào khu vực ven đường. Vụ tai nạn khiến ông Út tử vong. Chiếc mô tô bị biến dạng, hư hỏng nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường để ghi nhận, điều tra nguyên nhân tai nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông Út được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Xe khách chở 33 người mất lái lật nghiêng bên đường, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Hoàn

Ngày 31/8, lãnh đạo phường Hội Phú (Gia Lai) xác nhận xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường tránh QL14, đoạn qua địa bàn phường. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe khách giường nằm Việt Tân Phát, biển kiểm soát 50E-449.XX, do tài xế Nguyễn Cảnh H.L. (SN 1993, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường tránh QL14 theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đắk Đoa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 33 người. Hiện 20 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Miền Bắc, Trung Bộ nắng nóng cuối kỳ nghỉ lễ; bão số 5 sắp hình thành

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ tàn dư bão Saudel, có khả năng mạnh lên thành bão số 5 trên Biển Đông. Nguồn: VNDMS

Dự báo, ngày 1/9, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu và Sơn La) xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Đến ngày 2/9, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng dịu dần.

Chiều 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới tái tổ chức từ tàn dư bão Saudel nằm trên đảo Hải Nam với sức gió cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 5 trên Biển Đông với cường độ cấp 8. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông được cảnh báo nguy hiểm với gió mạnh, sóng cao 3-5m và biển động mạnh.