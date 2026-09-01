Bão Saudel ‘tái sinh’, trở thành bão số 5 trên Biển Đông

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 5h ngày 1/9/2026. Nguồn: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (1/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 năm 2026 trên Biển Đông, có tên quốc tế là Saudel.

Dự báo từ nay đến ngày 4/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Đông Bắc, hướng ra ngoài và không ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cháy chợ lúc nửa đêm, 16 ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lúc nửa đêm. Ảnh: VN

Thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 31/8, chợ Đắk Sắk (ở thôn Hòa Phong, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do có nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đắk Sắk nhanh chóng điều lực lượng, công cụ, phương tiện phối hợp với Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 - Phòng PC07 và các lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 0h10 ngày 1/9, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Phò - Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 16 ki-ốt của 9 hộ dân, tổng thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Người dân ở Thủ đô hòa mình trong sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9

Những ngày cận Tết Độc lập, khắp các tuyến phố Thủ đô rực sắc đỏ. Người dân diện trang phục mang biểu tượng cờ Tổ quốc, tìm đến những địa điểm lịch sử để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa.

Rất nhiều gia đình, các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm bên Lăng Bác nhân dịp nghỉ dài ngày.

Bắt nóng đối tượng cầm dao dọa giết phụ nữ để cướp tài sản trong đêm

Lê Minh Khánh Vinh (áo khoác đen) tại buổi dựng hiện trường. Ảnh: SĐ

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh (20 tuổi, trú xã Ea Kar) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 30/8, bà N. (56 tuổi, trú xã Ea Kar) trình báo bị cướp tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 3 - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Ea Kar và xã Ea Kly truy xét.

Chưa đầy 13 giờ sau, lực lượng công an bắt giữ Vinh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người thân ở thôn 7, xã Ea Kar.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai do thiếu tiền tiêu xài nên sau khi ăn nhậu đã mang dao, điều khiển xe máy đi cướp tài sản nhưng cả hai lần đều không thành công.