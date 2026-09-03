Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (3/9), TAND TPHCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án liên quan 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Theo HĐXX, căn cứ các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa và lời khai của các bị cáo, có đủ cơ sở xác định, ngày 16/3/2023, khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, đã phát hiện 327 tuýp kem đánh răng, trong đó 157 tuýp chứa hơn 2,9 kg Ketamine và 8,3 kg MDMA.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác lập chuyên án mang bí số “VN10” để tập trung truy xét, mở rộng điều tra, xử lý các đường dây, băng nhóm, tổ chức tội phạm về ma túy có liên quan.

Hội đồng xét xử. Ảnh: Nguyễn Huế

Hà Danh Nậm (đang bỏ trốn) được xác định là người cầm đầu, tổ chức đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua nhiều tầng trung gian nhằm che giấu vai trò. Dòng tiền giao dịch của đường dây gần 29.000 tỷ đồng. Hơn 2.700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án, riêng vụ án này có 227 bị cáo.

HĐXX nhận định về các bị cáo nổi tiếng

Theo HĐXX, phần lớn bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, một số thay đổi lời khai hoặc không nhận tội. Tuy nhiên, ngoài lời khai, cơ quan tố tụng còn có vật chứng, dữ liệu điện tử, sao kê, kết quả giám định cùng lời khai đối chất, nhận dạng..., đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh, HĐXX xác định hai bị cáo đã cung cấp ma túy, địa điểm cho đồng phạm sử dụng nên phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Andrea Aybar Carmona (An Tây) bị xác định cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy trong các ngày 2-4/11/2024.

Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín được xác định đã chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng.

HĐXX cho biết các hành vi phạm tội xảy ra trong giai đoạn 2023-2024, trong khi một số quy định của Bộ luật Hình sự được sửa đổi năm 2025. Do đó, tòa áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội khi lượng hình.

HĐXX tuyên Hà Danh Nậm và 10 bị cáo tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Andrea Aybar Carmona lĩnh 8 năm tù, gồm 1 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương lĩnh 6 năm tù; Chi Dân, Nguyễn Trung Tín và Vũ Hải Anh cùng lĩnh 7 năm tù, đều về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân về các tội danh liên quan.