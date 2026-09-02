Vụ hành hung tài xế taxi ở Móng Cái: Tạm giữ hình sự 4 người

4 đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VKSND khu vực 6

Ngày 2/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 6 - TP. Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh phân loại vụ việc tài xế taxi bị nhóm người hành hung xảy ra tại phường Móng Cái 1. Hai cơ quan thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 4 người gồm Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006) và Lê Trung Kiên (SN 1994) để phục vụ công tác điều tra.

Đối với Đặng Ngọc Loan (SN 1995), do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ và đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Hai người còn lại là Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995) hiện chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập, đồng thời ra quyết định truy tìm hai người này để làm việc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt tạm giam

Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an vừa thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, do có hành vi nhận hối lộ số tiền lớn.

Cháy tại trường tiểu học, phát hiện một hiệu phó tử vong

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc. Ảnh: N.Đ

Theo thông tin ban đầu, lúc 8h49 cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng, thuộc tổ dân phố Liên Hiệp 1A.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 sau đó được điều động đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đến 9h31, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông N.T.T. (SN 1974, trú xã Tịnh Khê), phó hiệu trưởng nhà trường đã tử vong. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Sạc điện thoại rồi đi đám giỗ, chủ nhà trở về thấy cửa hàng cháy rụi hoàn toàn

Chủ nhà sạc điện thoại rồi đi ăn đám giỗ, căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh: KL

Theo báo cáo ban đầu, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ở kết hợp kinh doanh cửa hàng tạp hóa của ông N.V.T (SN 1963, ngụ ấp Hoà Thành).

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trong lúc sạc điện thoại, sau đó ngọn lửa bén sang các vật dụng xung quanh và nhanh chóng lan rộng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các thành viên trong gia đình đã đi ăn đám giỗ trong xóm nên không có ai ở nhà và không xảy ra thương vong. Một thành viên trong gia đình xác nhận trước khi rời nhà đi ăn đám đã quên không rút dây sạc điện thoại.

Đại diện UBND xã Vĩnh Bình cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an xã khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại sau vụ cháy.

Tìm thấy thi thể người đàn ông Hà Nội nhảy xuống suối cứu con

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh T. Ảnh: D.L

Ngày 2/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ mất tích.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 1/9, trong lúc tham quan tại thác Tiên Nữ, con trai anh T. không may rơi xuống suối rồi bị nước cuốn ra xa.

Thấy vậy, anh T. lập tức bơi ra cứu con, cháu bé được mọi người đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên, anh T. không may bị dòng nước cuốn mất tích. "Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm nạn nhân, khu vực tìm thấy thi thể cách hiện trường khoảng 100m", ông Vũ cho biết.