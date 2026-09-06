Phát hiện 2 anh em ruột tử vong trong vườn dừa

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Chiểu (68 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Mỹ Tịnh An) đến vườn dừa gần nhà tưới cây.

Khoảng 13h, em ruột ông Chiểu là ông Nguyễn Văn Lựa (63 tuổi) cũng đến vườn dừa gần nhà tưới cây. Hai khu vườn nằm cạnh nhau, được ngăn cách bằng hàng rào lưới B40.

Khoảng 14h30, cháu N.H.K. (11 tuổi, cháu nội ông Chiểu) ra vườn tìm ông. Khi chạm vào hàng rào B40, cháu bất ngờ bị điện giật nên chạy về báo mẹ.

Nghi ông Chiểu có thể gặp nạn, chị Bùi Thị Thu Ng. (45 tuổi) lập tức ra vườn. Tại đây, chị phát hiện ông Chiểu nằm sát hàng rào nên tri hô, đồng thời ngắt cầu dao điện.

Người thân sau đó phát hiện ông Lựa cũng nằm sát hàng rào B40, cách vị trí ông Chiểu khoảng 15 m. Hai nạn nhân được xác định đã tử vong.

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội lúc rạng sáng

Ngọn lửa đỏ rực tại căn hộ tầng 9 của chung cư. Ảnh: P.A

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy căn hộ chung cư tại tòa HH1, số 90 Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) vào rạng sáng 6/9, bên trong căn hộ có ba mẹ con. Phát hiện vụ cháy, cả ba mẹ con đã kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.

Theo tin tức ban đầu, đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 15 phút, không gây thiệt hại về người.

Xe khách tông ô tô đầu kéo trên cao tốc, 5 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và ô tô đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua Hà Tĩnh, khiến 5 người bị thương, giao thông hướng Bắc - Nam ùn tắc.

Lực lượng chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do ô tô đầu kéo bị nổ lốp nên di chuyển chậm. Xe khách phía sau chạy với tốc độ nhanh đã tông vào ô tô đầu kéo.