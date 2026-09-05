Bé trai 5 tuổi chạy xe 3 bánh tự chế tử vong sau va chạm với ô tô tải

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h20 cùng ngày, bé trai 5 tuổi sống tại kiệt 245 đường Âu Cơ chạy xe điện tự chế 3 bánh đi chơi cùng chị gái. Người chị đi xe đạp phía trước.

Khi bé trai chạy xe từ một con hẻm nhỏ ra kiệt 245 Âu Cơ, cách nhà khoảng 50m, thì xảy ra va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng đang lưu thông trên kiệt. Cú va chạm khiến bé trai tử vong tại chỗ.

Theo người dân khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, cha mẹ bé trai đi làm, cháu ở nhà cùng chị gái. Chiếc xe điện 3 bánh được gia đình mua cho bé chưa đầy một tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Va chạm với tàu hỏa trên đường vào ga Sài Gòn, người đàn ông tử vong tại chỗ

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đoàn tàu hỏa đang trên hành trình di chuyển vào ga Sài Gòn.

Khi vừa qua cầu Gò Dưa khoảng 200m (phường Hiệp Bình), đoàn tàu tông phải người đàn ông đi bộ trên đường ray, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự cố buộc đoàn tàu phải dừng lại để lực lượng chức năng xử lý.

Cháy nhà ở TPHCM, chồng tử vong, vợ và con gái bị thương

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 4/9, người dân sống gần ki-ốt bán rau củ trên đường TTN12 phường Đông Hưng Thuận, nghe thấy tiếng động lớn như tiếng nổ. Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện lửa đã bùng lên dữ dội từ căn nhà đồng thời là sạp bán rau củ của gia đình ông T.

Khói lửa nhanh chóng lan rộng. Trong lúc hoảng loạn, người con gái đã kịp thời hỗ trợ đưa mẹ ra ngoài, riêng ông T. bị mắc kẹt lại bên trong. Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận cùng lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau ít phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Khi tiến vào bên trong kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đã tử vong và đưa thi thể ra ngoài. Người vợ bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu, còn người con gái bị bỏng nhẹ.

Ô tô chở máy múc bị lật, đè trúng hai vợ chồng ở Nghệ An

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khoảng 9h ngày 5/9, ô tô chở máy múc lưu thông qua khu vực Dốc Chuối, xã Mường Quàng. Khi vào đoạn cua gấp, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè trúng xe máy của hai vợ chồng đang chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân được xác định là người dân ở bản Quang Phong cũ, xã Mường Quàng.

Vụ tai nạn còn khiến 3 người khác bị thương, trong đó có tài xế lái ô tô chở máy múc. Cả 3 nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.