Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (7/7), siêu bão Bavi (Ba Vì) giảm một cấp so với hôm qua, còn cấp 16 nhưng vẫn duy trì cường độ rất mạnh.

Đến 7h, vị trí tâm bão cách miền Trung Philippines khoảng 1.850km về phía Đông và cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100km về phía Đông Nam.

Hình ảnh của siêu bão Bavi trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h30 sáng 7/7/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 25-30km/h. Từ khoảng ngày 9/7, bão Bavi được dự báo đi chậm lại, còn 15-20km/h và chuyển hướng Tây Tây Bắc, tiến về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan khí tượng nhận định, bão Bavi còn duy trì cường độ siêu bão trong khoảng 2-3 ngày tới trước khi suy yếu dần từ khoảng ngày 10/7. Khoảng ngày 11/7, bão đi qua khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), sau đó đổ bộ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào khoảng ngày 12/7 (Chủ nhật) rồi tiếp tục suy yếu khi đi sâu vào đất liền.

Dự báo đường đi siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nguồn: NCHMF

Theo các chuyên gia khí tượng, dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông, nhưng do hoàn lưu siêu bão có bán kính rất rộng nên vẫn có thể ảnh hưởng thời tiết khu vực này.

Từ ngày 9/7, gió Tây Nam ở phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), có khả năng mạnh dần lên cấp 6. Trong hai ngày 10-11/7, gió trên toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), có thể mạnh đến cấp 6-7, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên biển thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, chủ động tránh các khu vực có gió mạnh và sóng lớn để bảo đảm an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.