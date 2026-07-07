Ngày 7/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án trục vớt hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, rạng sáng 29/6, do nước sông Lô dâng cao, dòng chảy xiết làm hai tàu bị đứt dây neo, trôi tự do về phía hạ lưu. Trong quá trình trôi, một tàu va chạm với trụ T5 cầu Sông Lô khiến cả hai phương tiện bị chìm, mắc kẹt tại chân cầu.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, sau vụ va chạm, trụ cầu T5 và cầu Sông Lô vẫn đảm bảo kết cấu công trình cầu an toàn.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện, thiết bị để trục vớt tàu hàng. Ảnh: Công an Phú Thọ

Kết cấu trụ cầu Sông Lô vẫn đảm bảo an toàn sau khi bị tàu hàng va trúng. Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo Công an Phú Thọ, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, CSGT, Công an xã Đoan Hùng cùng các đơn vị phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ trục vớt tàu.

Lực lượng chức năng bố trí chốt bảo vệ, điều tiết giao thông đường thủy và trên cầu, đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật, sử dụng thiết bị chuyên dụng để cố định, trục vớt phương tiện, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và kết cấu công trình cầu.

Hiện các lực lượng tiếp tục triển khai phương án theo kế hoạch, duy trì bảo vệ hiện trường và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quá trình trục vớt diễn ra an toàn, hiệu quả.