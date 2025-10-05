Bà Huỳnh Thị M. phản ánh, năm 2012, gia đình bà mua một thửa đất nông nghiệp do người đồng bào khai hoang. Việc mua bán chỉ lập giấy viết tay, thửa đất cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau khi mua bán, gia đình bà quản lý, sử dụng ổn định đến nay.

Đến năm 2018, gia đình nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo diện cấp tập trung. Cơ quan thuế đã thông báo số tiền nghĩa vụ tài chính cần nộp và UBND xã nơi có đất cũng đã gửi thông báo cho gia đình. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình bà chưa nộp nên hồ sơ đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Hiện nay, khi gia đình muốn tiếp tục hoàn thiện thủ tục, liên hệ UBND xã mới (sau sáp nhập đơn vị hành chính) thì được trả lời rằng sự việc đã quá lâu, không rõ hồ sơ lưu giữ ở đâu. Bà đặt câu hỏi: trong trường hợp này phải làm gì để được cấp sổ đỏ?





Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do thông tin bà M. cung cấp chưa đầy đủ nên chưa thể trả lời chi tiết, nhưng có thể viện dẫn một số nguyên tắc pháp luật để bà tham khảo và thực hiện.

Năm 2018, thời điểm gia đình bà nộp hồ sơ, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được điều chỉnh bởi Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Theo Điều 70 Nghị định 43, sau khi người dân nộp hồ sơ, UBND cấp xã sẽ xác nhận hiện trạng, sau đó chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục xử lý.

Tại đây, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi thông tin địa chính sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Khi người dân hoàn thành nghĩa vụ này, hồ sơ mới được giải quyết cấp sổ đỏ.

Như vậy, với trường hợp của bà M., do chưa nộp tiền thuế đất theo thông báo, hồ sơ vẫn đang được lưu giữ tại Văn phòng đăng ký đất đai. Gia đình cần liên hệ trực tiếp với cơ quan này tại địa phương để kiểm tra, rà soát và được hướng dẫn hoàn thiện tiếp thủ tục.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý, trong trường hợp hồ sơ không còn được lưu trữ tại cơ quan quản lý, gia đình vẫn có thể làm lại thủ tục nếu còn giữ bản sao một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024.

Khoản 7 Điều 137 quy định rõ, hộ gia đình, cá nhân có bản sao giấy tờ hợp lệ (dù bản gốc đã bị mất, cơ quan quản lý không còn lưu trữ) nhưng được UBND cấp xã xác nhận đất đang sử dụng ổn định, không tranh chấp thì vẫn được xem xét cấp sổ đỏ. Tất nhiên, người dân phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật.

Từ trường hợp này có thể thấy, việc chậm nộp nghĩa vụ tài chính dẫn đến hồ sơ kéo dài nhiều năm. Để tránh tình trạng “mất dấu” hồ sơ, người dân khi xin cấp sổ đỏ cần nộp tiền đúng thời hạn và lưu giữ đầy đủ giấy tờ liên quan.

Trường hợp của bà M., bước đầu tiên là liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ vẫn còn, gia đình chỉ cần nộp tiền thuế theo thông báo và sẽ tiếp tục được giải quyết.

Trường hợp nếu hồ sơ thất lạc, bà M. cần chuẩn bị bản sao giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất, đồng thời đề nghị UBND cấp xã xác nhận tình trạng đất không tranh chấp để thực hiện lại thủ tục xin cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024.