Hãng thông tấn CNN hôm 12/6 dẫn lời 5 nguồn thạo tin thân cận với tình báo Mỹ nói ở thời điểm hiện tại, việc các lực lượng Washington tiếp cận số uranium đã làm giàu của Iran “khó khăn, nguy hiểm và tốn thời gian hơn nhiều so với thời điểm cách đây 1 tháng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố ông có thể ra lệnh cho quân đội Mỹ tịch thu số vật liệu hạt nhân trên”.

Các máy ly tâm uranium của Iran. Ảnh: MEHR

Theo các nguồn thạo tin, chính quyền Tehran được cho đã đánh sập nhiều đường hầm và gài đặt mìn ở lối vào các cơ sở hạt nhân của họ nhằm ngăn chặn tất cả nỗ lực của Mỹ trong việc tiếp cận số uranium đã làm giàu nói trên.

Cho đến nay, phái đoàn ngoại giao của Iran tại Liên Hợp Quốc và các quan chức Nhà Trắng chưa bình luận về những thông tin do CNN đăng tải.

Tổng thống Mỹ Trump thời gian qua từng nhiều lần nhấn mạnh việc thu giữ gần nửa tấn uranium đã làm giàu của Iran là ưu tiên của Washington trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận kết thúc xung đột. Theo quan điểm của ông Trump, số uranium trên của Iran phải được bàn giao cho Mỹ hoặc bị phá hủy tại một địa điểm khác dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).