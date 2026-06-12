Tạp chí quân sự Military Watch ngày 11/6 đưa tin, quân đội Iran mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích F-14 hạ cánh sau khi hoàn thành các nhiệm vụ tác chiến. Đây được coi là bằng chứng rõ ràng nhất về việc máy bay chiến đấu "huyền thoại" của Mỹ đang tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Trung Đông.

Trên thực tế, Iran là quốc gia duy nhất trên thế giới còn duy trì phi đội tiêm kích F-14. Tehran đã mua tổng cộng 79 máy bay F-14 từ Mỹ trong thập niên 1970, và hiện nước này còn khoảng 20 - 30 chiếc ở trạng thái sẵn sàng tác chiến.

Tiêm kích F-14 của Iran hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Video: Military Watch

Theo giới quan sát, F-14 hiện không thể so sánh được với các loại tiêm kích thế hệ mới, nhưng chiến cơ này lại có một ưu điểm đặc biệt phù hợp với tình hình Trung Đông hiện nay: khả năng đánh chặn tên lửa tầm xa.

"F-14 sử dụng Radar AN/AWG-9, công nghệ vốn đã lỗi thời và dễ dàng bị vô hiệu hóa bởi các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Mặc dù vậy, radar này vẫn được đánh giá có khả năng phát hiện và khóa mục tiêu hiệu quả quả đối với tên lửa hành trình. Việc sử dụng F-14 để săn lùng tên lửa hành trình có thể mang lại lợi thế đáng kể cho Iran, nhất là khi Mỹ đã tiêu tốn một lượng lớn tên lửa Tomahawk và JASSM trong cuộc xung đột", Military Watch cho biết.

Phi đội F-14 của Iran. Ảnh: Military Watch

Vũ khí chính của F-14 là tên lửa không đối không AIM-54 Phoenix, được đánh giá là phương tiện chuyên dùng để ngăn chặn các mục tiêu có đường bay tương đối ổn định như tên lửa hành trình. Ngoài ra, các máy bay F-14 của Iran cũng được trang bị tên lửa nội địa Fakour-90, cho phép đánh chặn các nguy cơ trên không hiệu quả hơn.

"Sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi ra đời, tiêm kích huyền thoại của Mỹ bây giờ lại có một vai trò hoàn toàn mới: trở thành lá chắn trên không giúp Tehran chống lại các tên lửa hành trình của chính Washington", Military Watch nhận xét.

F-14 Tomcat dài 18,6m; chiều dài cánh khi xòe và khi cụp lần lượt là 19m và 11,4m; cao 4,8m. Trọng lượng rỗng và tối đa khi cất cánh lần lượt là 19 tấn và 32,8 tấn. Kíp lái tiêm kích gồm 2 người. Tiêm kích này có thể đạt tốc độ bay tối đa Mach 2,34 (tương đương 2.485 km/h), tầm hoạt động tối đa gần 3.000km.

Hải quân Mỹ từng điều động F-14 tham gia không chiến với Lybia tại Vịnh Sidra thuộc Địa Trung Hải vào năm 1981 và bắn rơi 2 máy bay Su-22M3 của đối phương. Mỹ cũng dùng loại tiêm kích này cho nhiều chiến dịch quân sự như Bão cát sa mạc (1991) tại Iraq, Lực lượng có chủ ý (1995) ở khu vực Nam Âu. Vào năm 2001, Mỹ triển khai F-14 trong chiến dịch không kích Afghanistan. 2 năm sau đó, khí tài này tiếp tục tham chiến ở Iraq.

Trong văn hóa đại chúng Mỹ, tiêm kích F-14 đặc biệt nổi tiếng sau khi bộ phim Top Gun của tài tử Tom Cruise được công chiếu vào năm 1986.