Theo hãng thông tấn Al Arabiya, một số kênh truyền thông phương Tây mới đây đưa tin chính quyền UAE “đã chuyển hàng tỷ USD cho Iran như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt việc Tehran tấn công quốc gia Vùng Vịnh này”.

UAE bác tin chuyển tiền cho Iran. Ảnh minh hoạ: MERH

Trong thông cáo đưa ra sáng 13/6, Bộ Ngoại giao UAE đã bác bỏ các thông tin trên: “Những cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ và không có cơ sở. Chúng tôi cần nhấn mạnh rằng không có bất kỳ khoản tài sản đóng băng nào của Iran được chuyển giao thông qua UAE. Chúng tôi kêu gọi các kênh truyền thông cần đưa tin chính xác dựa trên những nguồn chính thức”.

Theo báo Business Standard, các hãng truyền thông phương Tây thời gian qua từng đăng tải một số thông tin chưa qua kiểm chứng về việc Mỹ hoặc một số quốc gia Trung Đông sẽ trao trả một phần tài sản bị phong tỏa cho Iran. Thậm chí, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng khẳng định “sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được giải ngân chỉ để Iran ký thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ”.

Mỹ bắn hạ nhiều UAV ở Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng 13/6 tuyên bố quân đội nước này vừa bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) ở eo biển Hormuz.

“Iran đã phóng nhiều UAV tấn công nhằm vào một số con tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Các lực lượng Mỹ trong những giờ qua đã bắn hạ toàn bộ chúng trong khi tuyến đường qua eo biển vẫn thông suốt. Hành lang thương mại quốc tế vẫn mở cửa cho hoạt động vận chuyển quá cảnh”, CENTCOM cho hay.

Động thái diễn ra trong bối cảnh truyền thông Iran mới đây cho biết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đã “đi tới giai đoạn cuối cùng”.