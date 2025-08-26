Thủ khoa khối A

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, cả nước có 8 thủ khoa khối A với tổng điểm 30. Cụ thể, 3 môn ở tổ hợp khối A của các thí sinh này là Toán, Vật lý, Hóa học ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đều đạt điểm 10.

Trong số này, thủ khoa Nguyễn Duy Phong (học sinh lớp 12A5 Trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội) chọn ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thủ khoa khối A năm 2025 thủ khoa - Nguyễn Duy Phong.

Thủ khoa Nguyễn Lê Hiền Mai (lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại Thương.

Thủ khoa khối A năm 2025 - Nguyễn Lê Hiền Mai.

Thủ khoa Nguyễn Diệu Linh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại Thương.

Thủ khoa khối A năm 2025 - Nguyễn Diệu Linh

Thủ khoa Nguyễn Tự Quyết (lớp 12A9 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) đăng ký vào ngành Khoa học máy tính của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thủ khoa khối A năm 2025 - Nguyễn Tự Quyết.

Thủ khoa khối A1

Nguyễn Việt Hưng (học sinh lớp 12 Anh Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội) xuất sắc trở thành thủ khoa ở cả khối A1 và khối D1 năm 2025. Nam sinh cũng là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thủ khoa khối A1 và D1 năm 2025 - Nguyễn Việt Hưng.

Ở khối A1, Việt Hưng đạt tổng điểm 29,75 với Toán 10; Vật lý 10; Tiếng Anh 9,75.

Nguyễn Việt Hưng đã trúng tuyển ngành Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thủ khoa khối B

Trần Đức Tài (nam sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM) là thủ khoa duy nhất khối B00 năm 2025 với điểm tuyệt đối ở ba môn Toán, Hóa, Sinh.

Thủ khoa khối B năm 2025 - Trần Đức Tài.

Đức Tài chọn theo học ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Thủ khoa khối C

Nguyễn Trần Yến Nhi (học sinh lớp 12D1, Trường THPT Cửa Lò, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) trở thành thủ khoa khối C00 năm nay với 29,75 điểm. Trong đó, nữ sinh đạt 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý; môn Ngữ văn đạt 9,75 điểm.

Thủ khoa khối C năm 2025 - Nguyễn Trần Yến Nhi.

Thủ khoa Nguyễn Trần Yến Nhi chọn ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Thủ khoa khối D1

Như đã nói ở trên, năm nay, thủ khoa khối D1 là Nguyễn Việt Hưng, cũng là thủ khoa khối A1.

Ở khối D1, nam sinh này trở thành thủ khoa với tổng điểm 29, gồm Toán 10; Văn 9,25 và Tiếng Anh 9,75. Thực tế, nam sinh này còn là thủ khoa của các khối C01 (Toán, Văn, Lý), D11 (Văn, Lý, Tiếng Anh). Việt Hưng trúng tuyển ngành Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến của ĐH Bách khoa Hà Nội.