Bước đi hợp lòng dân, đúng nhịp thời đại

Câu chuyện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước vốn được xem là việc “chưa có tiền lệ”, đặc biệt ở vùng cao. Sự ra đời của xã Bình Lư trực thuộc tỉnh Lai Châu, hình thành từ ba đơn vị hành chính trước đây (xã Sơn Bình, xã Bình Lư và thị trấn Tam Đường), là bước ngoặt lớn chưa từng có trong tổ chức hành chính ở Lai Châu.

Không chỉ là sự hợp nhất về địa giới, đây là cuộc tái cấu trúc toàn diện mô hình quản trị cấp cơ sở, tạo nền tảng cho chính quyền địa phương hai cấp - tỉnh và xã, vận hành tinh gọn, hiện đại và hiệu quả hơn.

Điều làm nên sức sống của mô hình này không chỉ nằm ở sự đồng bộ tổ chức, mà ở niềm tin và đồng thuận của người dân, ở khát vọng tự đổi thay để phát triển Bình Lư.

Truyền thông - trụ cột của sự đồng thuận

Ngay khi bước vào vận hành mô hình mới, Bình Lư đã xác định phương châm hành động cho toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó coi truyền thông là trụ cột của sự đồng thuận.

Với phương châm “quyết tâm chính trị phải rất cao - hành động phải thật quyết liệt - chi tiêu phải hết sức tiết kiệm - và đời sống phải thật gần gũi, gắn bó với nhân dân”, Đảng ủy xã Bình Lư đã quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ tinh thần, định hình lại toàn bộ tâm thế, làm mới tư duy, từ cách nghĩ, cách làm đến cách phục vụ; coi người dân thực sự là trung tâm và chủ thể của phát triển. Từ đó, mỗi quyết định, mỗi hành động đều hướng đến giá trị phục vụ, hiệu quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân.

Bộ máy mới, khối lượng công việc tăng gấp đôi, nhưng không một ai lùi bước. Chính trong thử thách ấy, Bình Lư đã chọn con đường đổi mới tư duy và truyền cảm hứng làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

“Mệnh lệnh từ trái tim” được phát động trong toàn thể đội ngũ cán bộ: mỗi người phải học, phải tự đổi mới, phải sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả công việc, chủ động thích ứng với mô hình quản trị hiện đại.

Đảng ủy xã Bình Lư đặc biệt coi trọng việc mở rộng dân chủ, công khai và minh bạch trong quản trị địa phương.

Mọi cán bộ, đảng viên và người dân đều có thể tham gia đóng góp, phản biện, giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thông qua nhiều kênh trực tuyến, thay vì chỉ chờ đến những cuộc tiếp xúc, đối thoại định kỳ.

Bình Lư đã thành lập Ban Chỉ đạo Truyền thông, 100% bản, khu dân cư đều có fanpage riêng; các tổ chức, đoàn thể đồng loạt chuyển mình sang môi trường số, chia sẻ thông tin minh bạch, kịp thời.

Cùng với đó, để triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xã Bình Lư đã thành lập Ban Đồng hành cùng doanh nghiệp, làm cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp - vừa hỗ trợ các hợp tác xã, hộ kinh doanh nhỏ, vừa thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn.

Nhờ đó, “tư duy đổi mới - hành động quyết liệt - quản trị kiến tạo” dần trở thành nét đặc trưng của hệ thống chính trị Bình Lư trong mô hình chính quyền hai cấp. Từ tư duy “quản lý hành chính”, Bình Lư đã chuyển dần sang tư duy quản trị và phục vụ, vận hành bằng dữ liệu, công nghệ và lòng dân.

Đó chính là bước trưởng thành về chất của một bộ máy tinh gọn nhưng năng động, hiệu quả và thấm đượm tinh thần phụng sự nhân dân.

Bình Lư - đất, người và lợi thế hội tụ

Tọa lạc nơi giao thoa giữa Lai Châu và Sa Pa, Bình Lư sở hữu vị thế chiến lược hiếm có: là cửa ngõ phía Đông của tỉnh, nằm trên tuyến Quốc lộ 4D và 32, kết nối miền xuôi với vùng cao Tây Bắc. Thiên nhiên ưu đãi cho Bình Lư những cảnh quan kỳ vĩ, cánh đồng rộng, đất đai màu mỡ, khí hậu mát lành là lợi thế lớn để phát triển nông nghiệp xanh, công nghệ cao. Toàn xã có hàng trăm hecta lúa chất lượng cao, chè đặc sản, cây dược liệu, dong riềng, chanh leo, cá nước lạnh, trong đó miến dong Bình Lư, chè Tam Đường, lúa Séng Cù đã trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu, gắn với thương hiệu “Nông sản Bình Lư”.

Bên cạnh cảnh quan kỳ vĩ, Bình Lư còn là “bảo tàng sống” của văn hóa các dân tộc: Mông, Thái, Dao, Lự, Giáy... Mỗi cộng đồng mang một bản sắc riêng, tất cả kết nối thành một “hồn cốt văn hóa Bình Lư” vừa mộc mạc, vừa giàu sức sống.

Con người nơi đây hiền hậu, nghĩa tình, ham học hỏi, giàu khát vọng. Họ vừa là chủ thể của phát triển, vừa là nguồn cảm hứng cho kỷ nguyên đổi mới. Chính từ những tiềm năng, lợi thế ấy, Bình Lư đã xác định ba hướng phát triển mũi nhọn - “ba đột phá chiến lược” làm trụ cột cho giai đoạn 2025-2030.

Ba đột phá chiến lược chắp cánh khát vọng vươn mình

Từ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và ba nghị quyết chuyên đề, Bình Lư đã xác lập tầm nhìn rõ ràng: Phát triển dựa trên nền tảng văn hóa - công nghệ - con người; khơi dậy khát vọng vươn lên, kiến tạo một xã kiểu mẫu, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Ba đột phá chiến lược được xác định: Chuyển đổi số toàn diện - Xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số.

Triển khai đồng bộ 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hướng tới hình thành Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh (IOC Bình Lư) - trung tâm “trái tim dữ liệu” kết nối mọi hoạt động quản trị, hành chính, kinh tế - xã hội. Phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa đến từng hộ dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số”. Bình Lư đang tiên phong hình thành mô hình “Cán bộ số - Gia đình số - Bản số - Cộng đồng số”, nơi người dân sử dụng AI, dữ liệu và công nghệ như công cụ phát triển thường nhật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương (thứ 2 từ bên phải sang) thăm gian trưng bày các sản phẩm nông sản của xã Bình Lư. Ảnh: TT

Nông nghiệp xanh - Công nghệ cao - Chuỗi giá trị

Bình Lưu có rất nhiều thế mạnh tiềm năng để phát triển như nông sản, du lịch… Vì vậy, khi hình thành chính quyền hai cấp, với bộ máy lãnh đạo mới xác định phải định hình lại toàn bộ không gian tư duy phát triển, trong đó có mục tiêu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp để nâng tầm nông sản Bình Lư. Đây cũng là cách để Bình Lư góp phần nâng tầm nông sản Lai Châu.

Bình Lư hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến - tiêu thụ - thương hiệu; hình thành “Làng nghề miến dong Bình Lư trên nền tảng số” - mô hình tích hợp sản xuất, chế biến, trưng bày, du lịch và thương mại điện tử ở vùng cao; mở rộng vùng lúa chất lượng cao 340ha, vùng chanh leo, cá nước lạnh, rau an toàn và dược liệu. Đây là điểm đặc biệt nếu Bình Lư hiện thực hóa được cái ý tưởng này và đó có thể là điểm điểm nhấn về về mô hình làng nghề ở Việt Nam.

Thương hiệu “Nông sản Bình Lư” đang được xây dựng như biểu tượng của nông nghiệp sạch, hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng IoT, Blockchain và sàn thương mại điện tử - minh chứng cho tư duy nông nghiệp 4.0 nơi vùng cao.

Bình Lư đưa nông sản lên nền tảng TikTok để bán nông sản khoai sâm, miến dong. Ảnh: VT

Khơi dòng chảy mới cho du lịch, tạo sức bật cho thương mại, dịch vụ

Lấy văn hóa làm nền, thiên nhiên làm trụ, con người làm hồn cốt, Bình Lư đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Dự án “Cung đường Tình yêu - Hành trình Hạnh phúc” dài 30km từ Ô Quy Hồ đến cánh đồng Bình Lư với 9 điểm trải nghiệm, cùng Dự án Vườn Địa Đàng và các bản du lịch cộng đồng Chu Va 6-8, tạo dấu ấn độc đáo cho “Bình Lư - Điểm đến hấp dẫn, thân thiện, giàu bản sắc”.

Đến 2030, Bình Lư phấn đấu đón ít nhất 900.000 lượt khách/năm, dịch vụ - du lịch chiếm 55% cơ cấu kinh tế.

Ba đột phá ấy kết nối thành tam giác phát triển Bình Lư 2030 - vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa là biểu tượng của khát vọng vươn lên của một xã vùng cao.

Tinh gọn để mạnh hơn - Đổi mới để đi xa hơn

Điều Bình Lư đạt được sau hơn 4 tháng vận hành mô hình mới không chỉ là cải thiện quy trình, mà là thay đổi chất lượng niềm tin. Người dân cảm nhận chính quyền gần hơn, phục vụ nhanh hơn; doanh nghiệp và hợp tác xã có chỗ dựa tin cậy; cộng đồng tự tin hơn khi cùng chính quyền thực hiện các dự án phát triển.

Bình Lư hôm nay đang bước vào hành trình mới - hành trình của trí tuệ, văn hóa và khát vọng.

Khi những đồi dong riềng lên xanh, những bản làng sáng đèn số hóa, khi tiếng khèn Mông hòa cùng nhịp sống hiện đại, cũng là lúc một Bình Lư mới - kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc - đang dần thành hình.

“Chào mừng đến Bình Lư - Miền đất kể câu chuyện của đại ngàn, của tình người và khát vọng vươn xa”. Đó không chỉ là thông điệp trên cổng chào của xã, mà là tuyên ngôn sống của một vùng đất đang sẵn sàng cất cánh trong kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Từ mạch nguồn khát vọng của một vùng đất giữa đại ngàn, Bình Lư đã và đang chứng minh rằng: khi chủ trương đúng đắn của Đảng hòa cùng niềm tin của nhân dân, thì mọi mục tiêu đều có thể trở thành hiện thực.

Câu chuyện từ một xã vùng cao nhỏ bé nhưng tràn đầy ý chí vươn lên sẽ trở thành gam màu rực rỡ trong bức tranh đổi mới của Đất nước - nơi những mô hình mới, tư duy mới và khát vọng cống hiến đang cùng nhau viết nên những trang sử của kỷ nguyên mới, tất cả cùng hướng đến mục tiêu: “Đất nước phồn vinh, dân tộc trường tồn, nhân dân hạnh phúc”.

Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu