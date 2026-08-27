Liên quan đến tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Một người bị thương trong trận lũ quét lớn ở miền bắc Nepal được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.

Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ: + Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc +8618612801838 + Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal +91 70 4203 5588 + Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +84 965411118, email: baohocongdan@gmail.com.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gọi điện thăm hỏi

Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Lý Cường; Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế; Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal.

Tại Nepal, ngoài 165 người được thống kê thiệt mạng, lực lượng chức năng dự báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng. Cho đến nay, nhà chức trách xác định 826 người mất tích, trong đó gần 600 người nước ngoài. Những người mất tích đến từ hơn 20 quốc gia.

Trong khi đó, tại Trung Quốc tính đến đầu giờ chiều 27/8, vụ lở đất đã khiến 3 người thiệt mạng, 2 người được cứu và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài.

Lực lượng cứu hộ hai nước tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, trong bối cảnh địa hình hiểm trở, đường sá bị phá hủy và nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ bùn, sạt lở.