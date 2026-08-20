Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, báo chí đề cập đến thông tin cơ quan chức năng Pakistan đã bắt giữ người nước ngoài tại một "trung tâm gọi điện lừa đảo" ở khu vực ngoại ô Islamabad, trong đó có người Việt Nam. Báo chí đề nghị Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục Điều tra liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra tội phạm mạng quốc gia Pakistan vừa qua đã tạm giữ một số công dân Việt Nam với nghi ngờ về vi phạm về cư trú và lao động.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh, tìm hiểu thông tin về nhân thân những người bị bắt giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với những người này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát vụ việc và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam.

Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và tiếp tục có các biện pháp bảo hộ đối với những công dân này kịp thời, phù hợp theo đúng quy định của pháp luật sở tại.

Giới chức Pakistan hôm thứ hai cho biết họ đã bắt giữ hơn 200 người nước ngoài, sau một cuộc đột kích vào một "trung tâm gọi điện lừa đảo" ở thủ đô Islamabad. Nước này đã thông báo đến các đại sứ quán liên quan.