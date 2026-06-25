Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, vừa qua đã xảy ra vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (Moscow, Nga) khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, trao đổi với Ban quản lý Trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời với bà con bị ảnh hưởng.

Cho đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều 25/6. Ảnh: Minh Nhật

Việt Nam hỗ trợ Venezuela với hình thức phù hợp

Tiếp đó, báo chí đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết tình hình công dân Việt Nam sau trận động đất kép ở Venezuela vào tối 24/6.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Venezuela an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang phối hợp với các cơ quan sở tại để theo dõi tình hình, hỗ trợ và bảo hộ công dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Người phát ngôn khuyến cáo công dân nếu cần hỗ trợ khẩn cấp liên hệ tới đường dây nóng của đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela +584242674447 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoạt động 24/7 (+84) 981.84.84.84 để được trợ giúp.

Được tin vụ động đất gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, ngày 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela đã gửi lời thăm hỏi trực tiếp.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela phù hợp.

Ngày 25/6, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela và khoảng 700 người khác bị thương.

Trận động đất chính này là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận tại Venezuela và cũng là trận mạnh nhất trong hơn 125 năm qua.