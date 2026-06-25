Cảnh đổ nát ở Venezuela sau động đất. Ảnh: RT

Hãng thông tấn CNN dẫn lời bà Rodriguez phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 25/6: “Chúng tôi kêu gọi người dân bình tĩnh và đoàn kết. Chúng tôi đã cho kích hoạt toàn bộ mạng lưới y tế công lẫn tư nhân trên cả nước, nhất là tại những khu vực hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để có thể điều trị cho những người bị thương trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm này. Chúng tôi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân”.

Tuy nhiên, Tổng thống lâm thời Venezuela từ chối đưa ra con số cụ thể về số người thương vong trong thảm họa động đất kép mới tấn công nước này chiều 24/6 (giờ địa phương).

Bà Rodriguez sau đó tiết lộ ảnh hưởng của 2 trận động đất đã khiến sân bay quốc tế Maiquetía ở thủ đô Caracas phải đóng cửa vì “hạ tầng tại đó bị hư hại nghiêm trọng”. Động đất cũng khiến nhiều khu vực ở các bang Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo và Falcon chịu ảnh hưởng nặng nề.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách viện trợ nước ngoài Jeremy Lewin thông báo Washington sẽ gửi các đội cứu hộ cùng hàng viện trợ nhân đạo tới Venezuela để giúp khắc phục hậu quả động đất.

“Chúng tôi đang làm việc với các đối tác trong chính quyền lâm thời Venezuela. Mỹ sẽ cử các đội tìm kiếm cứu nạn, hàng hóa y tế và viện trợ nhân đạo cùng nhiều nguồn lực khác trong những ngày đầu mang tính quyết định sau thảm họa thiên nhiên này”, ông Lewin viết trên mạng xã hội X ngày 25/6.