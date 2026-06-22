Moscow đã hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của UAV Ukraine trong 2 năm qua. Ảnh: TASS

Hãng RT dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay hệ thống phòng không của nước này đã bắn rơi 301 UAV của Ukraine khắp các vùng lãnh thổ của Nga trong suốt 11 giờ. Đợt tấn công này diễn ra khi Nga kỷ niệm ngày Đức Quốc xã tấn công Liên Xô.

Thị trưởng Sobyanin nói cuộc không kích diễn ra từ tối 21/6 đến sáng nay (22/6) không gây ra thương vong hay thiệt hại trên mặt đất. Một số sân bay phục vụ thủ đô Nga đã tạm thời ngừng hoạt động để đối phó với mối đe dọa từ dàn UAV của Ukraine.

Dựa trên dữ liệu do ông Sobyanin công bố, hãng tin TASS nhận xét vụ tấn công đêm 21/6 của UAV Ukraine vào Moscow là một trong những vụ không kích lớn nhất trong 2 năm qua.

Trước đó, vào ngày 18/6, hệ thống phòng không Nga đã lập kỷ lục bắn hạ 190 UAV của Ukraine bay về phía Moscow, đánh dấu vụ tấn công lớn nhất trong 2 năm.

Cũng trong ngày 22/6, quyền Thống đốc vùng Belgorod Alexander Shuvayev cho hay quân đội Ukraine đã thực hiện hơn 50 vụ tấn công vào khu vực biên giới này của Nga. "Các quận Belgorodsky, Borisovsky, Valuisky, Veidelevsky, Volokonovsky, Graivoronsky, Krasnoyaruzhsky, Novooskolsky, Rakityansky và Shebekinsky đều bị tấn công... Một dân thường ở quận Krasnoyaruzhyusly bị thương".