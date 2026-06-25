Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 24/6 đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rõ lập trường về cuộc xung đột Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh G7.

"Chúng tôi muốn biết rõ những gì đã diễn ra tại Evian, Mỹ vẫn chưa cho chúng tôi biết họ đã rút ra được gì từ hội nghị thượng đỉnh G7 hay hướng hành động tiếp theo ở Ukraine", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov sau đó dẫn lại lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc ông Trump đã thừa nhận trong các cuộc đàm phán tại thượng đỉnh G7 rằng Nga không muốn hòa bình ở Ukraine và điều này đánh dấu "một sự thay đổi thực sự trong cách tiếp cận" từ phía Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Về giải pháp cho xung đột Ukraine, ông Lavrov lưu ý rằng cuộc xung đột ở Ukraine vẫn có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, nhưng Nga sẽ không chấp nhận các giải pháp tạm thời và sẽ không nhượng bộ bất kỳ tối hậu thư nào.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và việc không thể nối lại các chuyến bay thẳng hoặc đồng ý trả lại tài sản ngoại giao của Nga bị chính quyền Mỹ tịch thu.

Cùng ngày 24/6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng sẽ nối lại liên lạc với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về vấn đề Ukraine. "Chúng tôi hiểu rằng liên lạc sẽ tiếp tục. Hiện tại họ đang bận rộn với những vấn đề khác, nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ rảnh và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm hợp tác".