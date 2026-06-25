Hãng RT dẫn tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất đầu tiên có cường độ 7,2 độ Richter xảy ra gần thành phố San Felipe, thủ phủ của bang Yaracuy, Venezuela. Khoảng 40 giây sau, trận động đất chính có cường độ mạnh hơn 7,5 độ Richter tấn công phía đông nam Yumare.

Trận động đất thứ 2 là cơn địa chấn lớn nhất từng được ghi nhận ở Venezuela và mạnh nhất trong hơn 125 năm qua.

Động đất kép tấn công Venezuela. Video: RT

Nước láng giềng Colombia của Venezuela cũng cảm nhận được các rung chấn. Ngoài ra, cảnh báo sóng thần cũng được kích hoạt ở Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ, trong khi các nhà chức trách tích cực theo dõi các trạm đo thủy triều ven biển để phát hiện hoạt động sóng bất thường.

Các video từ hiện trường cho thấy những vết nứt lớn trên tường của các tòa nhà cao tầng và cột bụi dầy đặc bốc lên trên các khu thương mại ở thủ đô Venezuela. Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng về cấu trúc và gián đoạn hoạt động đã diễn ra tại sân bay quốc tế Simon Bolívar. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.

Nhà cửa bị hư hại sau động đất kép ở Venezuela. Video: RT

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát ở Venezuela. Video: Sky News

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết một số công trình, bao gồm cả các tòa nhà dân cư, đã bị sập ở các khu phố Los Palos Grandes và Altamira của thủ đô Caracas. Ông Cabello nói thêm rằng các dịch vụ khẩn cấp đã được huy động để ứng phó với thiên tai.