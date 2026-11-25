Bằng kiến thức y khoa và trách nhiệm của người thầy thuốc, 4 chiến sĩ công an Đồng Nai đã kịp thời sơ cứu và hỗ trợ đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Tạm dừng chuyến công tác để cứu người

Trong hành trình đến phường Bảo Vinh (TP Đồng Nai) thực hiện nhiệm vụ, các y bác sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Đồng Nai đã kịp thời cứu giúp một người dân gặp tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1.

Đó là chuyến công tác ngày 24/11 của Trung tá, bác sĩ Lê Nguyên Sỹ; Thiếu tá, bác sĩ CKI Nguyễn Tự Hải; Đại úy, bác sĩ Phan Thủy Quân và Đại úy, y sĩ Bùi Trung Anh.

Các bác sĩ công an sơ cứu hỗ trợ người dân bị tai nạn giao thông. Ảnh: A.X

Như những chuyến công tác thường ngày, cả 4 người cùng lên đường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, khi lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bình Minh, các chiến sĩ bất ngờ phát hiện một người dân gặp tai nạn giao thông nên lập tức dừng xe ứng cứu.

Bằng kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng thương tích, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu. Người gặp nạn được xác định là anh N.H.V. (SN 1992).

Trung tá, bác sĩ Lê Nguyên Sỹ cho biết, ngay khi phát hiện người gặp tai nạn, các thành viên trong tổ công tác lập tức dừng xe. Với trách nhiệm của người làm công tác y tế, lúc đó, mọi người chỉ nghĩ làm sao để hỗ trợ nạn nhân nhanh nhất, hạn chế nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận thấy nạn nhân cần được can thiệp y tế, các chiến sĩ nhanh chóng đưa anh V. đến Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom cấp cứu.

Với những người làm công tác y khoa, họ hiểu rằng từng phút trôi qua đều quý giá đối với người bị chấn thương do tai nạn giao thông. Việc sơ cứu đúng cách và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế kịp thời có thể hạn chế những biến chứng nguy hiểm, tăng cơ hội sống cho người bệnh.

May mắn, nhờ được sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời, anh V. đã vượt qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Theo đại diện Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, việc nạn nhân được những người có chuyên môn y khoa sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả cấp cứu, điều trị.

Không chỉ quan tâm đến sức khỏe người gặp nạn, trước khi tiếp tục hành trình, các cán bộ, chiến sĩ còn cẩn thận bàn giao giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh V. cho đơn vị tiếp nhận.

Tình người trên cung đường

Với đặc thù công việc tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đồng Nai, các y bác sĩ mang sắc phục công an thường vận dụng kiến thức y khoa trong công tác giám định, phục vụ hoạt động điều tra.

Thế nhưng, trên hành trình công tác hôm ấy, kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp của họ lại được phát huy trong một tình huống đặc biệt, đó là cứu một người dân đang đối mặt với nguy hiểm trên đường do tai nạn.

Lực lượng công an đưa anh V. đến Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom cấp cứu. Ảnh: A.X

Không nằm trong kế hoạch công tác, việc cứu người xuất phát từ trách nhiệm và phản xạ nghề nghiệp của những người thầy thuốc trước sinh mạng của người gặp nạn.

Theo Thiếu tá, bác sĩ CKI Nguyễn Tự Hải, nhờ có chuyên môn y khoa, các thành viên trong tổ công tác đã phối hợp, hỗ trợ nhau trong quá trình sơ cứu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

“Dù công tác ở vị trí nào, khi gặp người dân bị nạn cần giúp đỡ, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của người thầy thuốc mang trên mình sắc phục Công an nhân dân”, bác sĩ Hải chia sẻ.

Theo Công an TP Đồng Nai, việc các cán bộ, chiến sĩ tạm dừng chuyến công tác để cứu người không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người gặp nạn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hết lòng vì nhân dân của người chiến sĩ Công an nhân dân.

“Gia đình rất biết ơn các chú công an đã dừng xe cứu giúp và đưa người nhà của tôi đến bệnh viện. May mắn là anh V. đã qua cơn nguy hiểm, sự giúp đỡ ấy đối với gia đình thực sự rất quý giá”, người thân anh V. chia sẻ.