Tin đồn mới nhất liên quan đến công nghệ màn hình iPhone cho biết Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island trên dòng iPhone 20 Pro, thay bằng camera selfie và cảm biến Face ID ẩn dưới màn hình.

Đây được xem là bước tiến lớn trong thiết kế iPhone, hướng đến trải nghiệm “toàn màn hình” đúng nghĩa.

Người dùng sẽ phải nói lời tạm biệt với Dynamic Island trên iPhone 20 Pro. Ảnh: AppleInsider

Từ nhiều năm nay, giới công nghệ liên tục đồn đoán về việc Apple sẽ giấu toàn bộ camera trước xuống dưới màn hình iPhone.

Trước đó không lâu, nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station cho rằng Apple không chọn giải pháp này, thay vào đó sẽ chuyển sang thiết kế lỗ đục nhỏ (hole-punch) tương tự nhiều smartphone Android cao cấp.

Tuy nhiên, cũng chính nguồn tin này mới đây lại cho biết Apple sẽ thực sự áp dụng camera ẩn dưới màn hình, nhưng phải đến năm 2027.

Trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), người này cho biết kế hoạch “camera dưới màn hình cho dòng iPhone phẳng” sẽ bắt đầu từ năm 2027, do Apple cần thêm thời gian để hoàn thiện công nghệ.

Vì sao Apple chậm hơn Android?

Camera trước ẩn dưới màn hình không phải mới xuất hiện. Một số hãng Android đã thương mại hóa công nghệ này từ vài năm qua.

Nhưng chất lượng hình ảnh của camera ẩn dưới màn hình vẫn là vấn đề lớn, ảnh bị mờ, thiếu chi tiết và khả năng chụp thiếu sáng kém hơn rõ rệt.

Apple vốn theo đuổi triết lý sản phẩm hoàn thiện thay vì “đi đầu bằng mọi giá”. Do đó, việc hãng chậm hơn Android không đồng nghĩa rằng Apple bị tụt lại, mà là họ đang hướng đến chất lượng ảnh tương đương hoặc vượt camera selfie truyền thống.

Nguồn tin rò rỉ cũng nói thêm rằng đến thời điểm 2027, không chỉ Apple mà Android cũng sẽ có thêm nhiều mẫu máy sử dụng camera ẩn dưới màn hình đạt chất lượng cao hơn hiện tại.

Điều này cho thấy toàn ngành vẫn đang gặp thách thức kỹ thuật, và chưa có giải pháp hoàn hảo.

Hiện tại, Apple vẫn cần một phần “khuyết” trên màn hình để chứa hệ thống cảm biến Face ID và camera selfie. Dynamic Island chính là cách Apple biến hạn chế về phần cứng thành trải nghiệm phần mềm trực quan hơn.

Tuy nhiên, tham vọng lâu dài của Apple là xóa bỏ mọi điểm cắt trên màn hình, bao gồm cả Dynamic Island, để mang lại mặt trước liền mạch hoàn toàn.

Đã từng có tin đồn rằng Apple sẽ đưa Face ID xuống dưới màn hình ngay từ dòng iPhone 18 Pro ra mắt năm 2025, nhưng những thông tin mới nhất cho thấy kế hoạch này đã bị dời lại.

Năm 2026: Face ID dưới màn hình, nhưng camera selfie vẫn lộ?

Tháng 5/2025, Ross Young - chuyên gia uy tín trong ngành màn hình, thuộc Counterpoint Research (trước đây là Display Supply Chain Consultants) - từng dự đoán Apple sẽ triển khai Face ID dưới màn hình vào năm 2026, nhưng camera selfie vẫn nằm bên ngoài.

Nói cách khác, Dynamic Island hoặc lỗ camera nhỏ có thể vẫn tồn tại thêm một năm.

Apple sẽ triển khai Face ID dưới màn hình, nhưng camera selfie vẫn nằm bên ngoài?

Điều này phù hợp với cách làm của Apple: thử nghiệm từng bước để đảm bảo công nghệ ổn định trước khi triển khai đồng loạt.

Trong khi đó, Digital Chat Station - nguồn tin đưa ra dự đoán năm 2027 - có độ chính xác chỉ ở mức khá, chứ không quá xuất sắc.

Một số nguồn khác như Instant Digital cũng từng dự đoán về camera ẩn dưới màn hình, nhưng mức độ tin cậy không cao.

Với những thay đổi liên tục trong lộ trình, điều có thể khẳng định là Apple rất thận trọng với công nghệ này.

Camera selfie và Face ID ẩn dưới màn hình là bước tiến quan trọng, và nếu Apple thành công, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất về thiết kế kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017.

