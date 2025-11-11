Dòng Galaxy S26 – gồm Galaxy S26, S26 Plus và Galaxy S26 Ultra – đang trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu trong giới công nghệ, không chỉ vì cải tiến phần cứng mà còn bởi chiến lược ra mắt có nhiều thay đổi bất ngờ.

Theo một báo cáo mới từ truyền thông Hàn Quốc, Samsung dường như đã giải quyết một số điểm mơ hồ cuối cùng liên quan đến thời điểm công bố và cấu hình chip cho các mẫu máy mới.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Science and Knowledge

Nếu trước đây nhiều tin đồn cho rằng Galaxy S26 sẽ phải chờ đến tháng 3/2026, thì báo cáo mới tiết lộ rằng Samsung dự kiến tổ chức sự kiện Unpacked ngay từ cuối tháng 1/2026, và mở bán thương mại trên toàn cầu vào giữa tháng 2/2026.

Dù mốc thời gian này trễ hơn một chút so với Galaxy S25 (ra mắt ngày 22/1 và bán ra từ 3/2 năm nay), nhưng vẫn sớm hơn đáng kể so với những đồn đoán bi quan trước đó.

Việc đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn giúp Samsung chiếm lĩnh sự chú ý của truyền thông, tránh tác động từ các sự kiện ra mắt thiết bị của đối thủ, đặc biệt là Apple và Xiaomi.

Nguồn tin Chosun Biz – thuộc một tổ chức báo chí uy tín tại Hàn Quốc – khẳng định thời điểm phát hành tháng 2/2026 đã được Samsung xác nhận nội bộ.

Dù mọi kế hoạch luôn có khả năng điều chỉnh, nhưng từ thời điểm này, khả năng sự kiện bị dời sang tháng 3 là rất thấp.

Galaxy S26 Ultra không dùng chip Exynos

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này nằm ở cấu hình của Galaxy S26 Ultra. Sau Galaxy S25 series sử dụng hoàn toàn chip Snapdragon, từng có tin đồn rằng Samsung sẽ “đảo chiều” và dùng toàn bộ chip Exynos cho dòng Galaxy S26.

Tin đồn này khiến nhiều người dùng lo lắng, khi Exynos trong quá khứ thường bị đánh giá thấp hơn về hiệu suất và khả năng tối ưu nhiệt.

Tuy nhiên, nguồn tin mới cho biết: Galaxy S26 Ultra sẽ dùng chip Qualcomm Snapdragon, nhiều khả năng là Snapdragon 8 Elite Gen 5 – dòng chip cao cấp mới nhất.

Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus sẽ sử dụng chip Exynos 2600 do Samsung tự phát triển.

Việc chia tách cấu hình chip cho thấy Samsung tiếp tục đi theo chiến lược “hai chuẩn chip” như các thế hệ trước đây (trừ dòng S25 đặc biệt sử dụng toàn Snapdragon).

Dù Exynos 2600 chưa ra mắt và chưa có đánh giá hiệu năng chính thức, nhưng đa số người dùng Android đã có định kiến khá rõ: Exynos đồng nghĩa với thỏa hiệp.

Ngay cả khi các điểm benchmark ban đầu có tốt đến đâu, nhận thức của người dùng mới là yếu tố quyết định.

Vì vậy, việc Galaxy S26 và S26 Plus dùng Exynos có thể khiến người dùng phân cấp rõ ràng: muốn hiệu suất tối đa thì chọn Ultra.

Siêu phẩm đã hội đủ mọi yếu tố để bùng nổ?

Galaxy S26 Ultra đang dần trở thành trung tâm chú ý của cả dòng sản phẩm và có lý do để điều đó xảy ra.

Hình ảnh render Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Samsung gần như “đặt cược” mọi công nghệ tốt nhất vào phiên bản Ultra: Chip mạnh nhất từ Qualcomm; Camera và cảm biến tối ưu hơn; Thiết kế phẳng với chất liệu cao cấp; Tích hợp đầy đủ tính năng S Pen và khả năng quay chụp chuyên nghiệp.

Dù những hình ảnh rò rỉ chưa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối về thiết kế, nhưng từ trước đến nay, thiết kế không phải yếu tố đủ để ngăn một flagship Samsung trở thành hiện tượng bán chạy.

Người mua S-series, đặc biệt dòng Ultra, thường chú trọng nhiều hơn vào công nghệ, hiệu năng và camera.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm khiến cộng đồng lo lắng: giá bán có thể tăng mạnh. Galaxy S25 Ultra vốn đã có mức giá cao, và việc S26 Ultra trở thành phiên bản duy nhất dùng chip Snapdragon có thể khiến Samsung “tự tin” thiết lập mức giá cao hơn nữa.

Nhưng hiện nay, giá cao có thể không còn là rào cản quá lớn đối với những khách hàng sẵn sàng chi cho công nghệ mạnh nhất.

Nhìn theo cách đó, Samsung dường như hiểu rất rõ chiến lược thị trường: Galaxy S26 Ultra dành cho người muốn trải nghiệm tối đa, sẵn sàng chi tiêu.

Trong khi, Galaxy S26 và S26 Plus là các lựa chọn “mềm hơn”, phù hợp với số đông.

Samsung đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua flagship 2026

Việc công bố sớm Galaxy S26 cũng là động thái chiến lược của Samsung khi hãng có thể chiếm spotlight trước các đối thủ Android khác, đồng thời tăng doanh số theo chu kỳ quý 1 – thời điểm tiêu thụ mạnh sản phẩm và tạo khoảng cách với iPhone thế hệ tiếp theo (ra mắt tháng 9).

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Technizo Concept)

Nếu mọi thông tin đều chính xác, S26 Ultra có tất cả những yếu tố để trở thành siêu phẩm dẫn đầu doanh số năm 2026: Chip Qualcomm mạnh nhất; Ra mắt sớm hơn dự kiến; Tập trung rõ ràng vào phân khúc hiệu năng cao.

Galaxy S26 series hứa hẹn sẽ là lần ra mắt đáng mong đợi nhất của Samsung trong nhiều năm trở lại đây. Tin tốt đến với các fan là sản phẩm sẽ ra mắt sớm hơn so với những đồn đoán trước đây. Galaxy S26 Ultra chính thức sử dụng Snapdragon, không phải Exynos.

Samsung đang chuẩn bị cho một cú hích lớn. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, Galaxy S26 Ultra có thể trở thành sản phẩm “hot” ngay đầu năm 2026.

