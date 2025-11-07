Sau nhiều năm “đứng ngoài cuộc”, Apple cuối cùng cũng được cho là đã sẵn sàng tham gia thị trường smartphone màn hình gập - nơi Samsung, Google và các nhà sản xuất Trung Quốc đã cạnh tranh quyết liệt trong nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin rò rỉ, mẫu iPhone gập (còn được gọi là iPhone Fold) đầu tiên có thể được giới thiệu cùng dòng iPhone 18 vào năm 2026, đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất của Apple kể từ khi iPhone X ra mắt.

Một concept iPhone gập. Ảnh: Scene

Thời gian qua, những thông tin về iPhone màn hình gập chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Nhưng hiện tại, khả năng ra mắt đã trở nên thực tế hơn bao giờ hết, và loạt rò rỉ gần đây đã vẽ nên một bức tranh ngày càng rõ ràng về chiếc iPhone đặc biệt này.

iPhone gập ra mắt khi nào?

Thời điểm ban đầu được dự đoán là năm 2026. Tuy nhiên, một số báo cáo mới cho biết Apple đang gặp một vài thách thức về sản xuất, có thể khiến lịch ra mắt bị đẩy sang năm 2027.

Apple vốn nổi tiếng với sự bảo thủ trong thiết kế và chất lượng sản phẩm, vì vậy việc trì hoãn để hoàn thiện thiết bị là điều không bất ngờ.

Dù vậy, 2026 vẫn là mốc thời gian khả thi nhất cho lần xuất hiện đầu tiên của iPhone gập.

Thiết kế dạng “cuốn sách”, giống Galaxy Z Fold

Tin đồn cho biết Apple không chọn kiểu gập vỏ sò (như Galaxy Z Flip) mà chọn thiết kế dạng cuốn sách, tương tự Galaxy Z Fold hoặc Pixel Fold.

Nghĩa là chiếc iPhone gập có thể dùng như smartphone thông thường khi gập lại và trở thành một màn hình lớn giống iPad mini khi mở ra.

Thiết bị được dự đoán có độ dày khi gập khoảng 9–9,5mm, trong khi mở ra máy chỉ dày khoảng 4,5–4,8mm.

Mỗi milimet đều quan trọng trong cuộc đua tối ưu độ mỏng, và Apple được cho là đang quyết tâm tạo ra thiết bị gập mảnh mai nhất thị trường.

Hai màn hình: Một lớn bên trong, một nhỏ bên ngoài

iPhone gập dự kiến sở hữu 2 màn hình: Màn hình chính (bên trong) 7,8 inch và màn hình phụ (bên ngoài) 5,5 inch.

Màn hình phụ có kích thước gần bằng màn hình iPhone 13 mini, một tín hiệu tốt dành cho những ai thích điện thoại nhỏ gọn.

iPhone gập sẽ có thiết kế dạng gập như một cuốn sách, giống như Z Fold 7 này. Ảnh: PhoneArena

Điểm thú vị là cả hai màn hình đều có tỷ lệ rộng hơn và thấp hơn so với các mẫu gập hiện nay. Điều này có thể mang lại trải nghiệm xem nội dung gần giống iPad hơn là giao diện dài và hẹp như Galaxy Fold.

Hệ thống camera quen thuộc, tối ưu cho màn hình gập

Apple được cho là vẫn giữ cấu hình camera kép 48MP tương tự iPhone 17 bản tiêu chuẩn, không chạy đua số lượng ống kính như Samsung.

Điều đặc biệt hơn nằm ở camera selfie: 1 camera dưới màn hình bên trong (Under Display Camera) và 1 camera dạng đục lỗ (punch-hole) ở màn hình ngoài.

Camera ẩn dưới màn hình sẽ giúp giao diện bên trong liền mạch hơn, tạo cảm giác như đang dùng một chiếc iPad mini không viền.

Touch ID có thể sẽ quay trở lại - bất ngờ lớn nhất

Một bước ngoặt khiến nhiều người phấn khích: Touch ID có thể tái xuất.

Do thiết kế màn hình gập cần tối ưu không gian, Apple được cho là sẽ bỏ Face ID và sử dụng nút nguồn tích hợp Touch ID ở cạnh bên, tương tự iPad Air và iPad mini.

Đây sẽ là sự trở lại đáng nhớ của Touch ID sau nhiều năm biến mất trên các mẫu iPhone cao cấp.

Modem C2: Apple tự chủ hoàn toàn kết nối 5G

iPhone gập dự kiến sử dụng modem C2 do Apple tự phát triển, thế hệ thứ hai sau C1 và C1X. Điều này cho thấy Apple đang tiến tới việc loại bỏ hoàn toàn modem của Qualcomm, nhằm tự chủ cả phần cứng lẫn tối ưu pin và hiệu suất mạng.

Việc tích hợp modem “cây nhà lá vườn” sẽ là bước ngoặt lớn trong chiến lược độc lập công nghệ của Apple.

Chip A20 – bước nhảy sức mạnh lớn nhất trong nhiều năm

Nếu ra mắt cùng iPhone 18, iPhone gập sẽ được trang bị chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm, với hiệu năng tăng khoảng 15%, tiết kiệm điện năng 30% so với A19 (3nm).

Đây có thể là con chip biểu tượng của Apple trong giai đoạn chuyển tiếp sang thế hệ thiết bị gập.

Video concept iPhone Fold. (Nguồn: Scene/YouTube)

RAM 12GB và bộ nhớ lên đến 1TB

Cấu hình dự kiến của iPhone gập được cho là sẽ có RAM 12GB, bộ nhớ các phiên bản 256GB / 512GB / 1TB.

Đây là mức cấu hình cao nhất từng xuất hiện trên iPhone và hoàn toàn phù hợp với thiết bị hướng đến đa nhiệm như màn hình gập.

Giá bán: iPhone gập có thể chạm mốc 2.000 USD

Tin đồn cho thấy giá bán mục tiêu vào khoảng 2.000 USD (tương đương 50–55 triệu đồng). Đây sẽ là một trong những chiếc smartphone đắt nhất thị trường, ngang ngửa Galaxy Z Fold 7.

Dù mức giá cao, Apple tin rằng thiết kế và tối ưu phần mềm sẽ đủ sức thuyết phục nhóm khách hàng cao cấp.

Pin khủng nhất lịch sử iPhone: 5.000–5.500mAh

Nguồn tin rò rỉ nói rằng máy có thể trang bị viên pin từ 5.000 đến 5.500mAh, lớn nhất từng có trên iPhone.

Thách thức lớn nhất không nằm ở dung lượng, mà ở việc làm sao đặt pin vào khung màn hình gập mà không tăng độ dày và trọng lượng. Đây sẽ là bài toán mà Apple cần giải quyết trước khi đưa máy vào sản xuất hàng loạt.

Dựa trên những thông tin hiện có, Apple dường như không đặt mục tiêu tạo ra chiếc smartphone gập “điên rồ nhất”, mà hướng đến một thiết kế chắc chắn, độ bền cao, trải nghiệm phần mềm mượt mà và ổn định.

Cách tiếp cận này phù hợp với triết lý của Apple: không phải là người đầu tiên, mà là người làm tốt nhất.

iPhone gập đang trở thành thực tế hơn bao giờ hết. Apple có thể không tạo ra cú “nổ” ngay từ thế hệ đầu tiên, nhưng nếu giữ đúng chiến lược ổn định và tinh chỉnh kỹ càng, đây có thể là thiết bị mở ra kỷ nguyên mới của iPhone – nơi ranh giới giữa điện thoại và tablet được xóa nhòa.

Người dùng chỉ còn một điều phải làm: chờ đợi thêm một chút, trong khi Apple dường như đã sẵn sàng.

(Theo PhoneArena, The Verge)