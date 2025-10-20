Sáng 20/10, bác sĩ Nguyễn Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện sức khỏe bé gái H.T.N.L. (sinh năm 2015, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trước đó, khoảng 11h ngày 19/10, bệnh nhi L. được đưa đến bệnh viện thăm khám với nhiều vết thương hở trên đầu; trên lưng, đùi, chân... xuất hiện nhiều vết bầm tím. Thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng hoảng sợ, ngại tiếp xúc.

Bé L. được bố trí tại phòng bệnh riêng.

“Trên đầu bệnh nhân có 3 vết thương hở, trong đó 2 vết ở vùng đỉnh đầu nhỏ, nông; vết thương vùng chẩm rộng, sâu hơn. Miệng vết thương nham nhở, nghi do vật cứng tác động. Chúng tôi đã xử lý, khâu 7 mũi”, bác sĩ Đà nói.

Ngoài ra, bác sĩ cũng ghi nhận nhiều vết bầm tím trên cơ thể của bé L. Theo bác sĩ, đây là các dấu vết do bị tác động bằng vật rắn, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trên người bệnh nhi có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo, không đếm xuể.

Đến nay, bệnh nhi L. đã ổn định sức khỏe. Bệnh viện bố trí cho trẻ nằm phòng điều trị riêng để giúp em sớm ổn định tinh thần.

Y tá xử lý vết thương cho bé L. tại bệnh viện.

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (31 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nam là cha dượng của bé L.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. (con riêng của vợ) về nhà ở thôn Phú Hòa. Tại thời điểm đó, Nam bực tức vì cho rằng bé L. nói dối. Ngoài ra, do ấm ức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên Nam trút giận lên cháu bé.

“Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh L. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu”, đối tượng khai.