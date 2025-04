Hãng thông tấn Yonhap ngày 7/4 đưa tin, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và vợ là bà Kim Keon Hee hiện vẫn đang có mặt tại dinh thự ở Hannam-dong, và thời gian để họ di chuyển tới nơi ở mới vẫn chưa được xác định.

"Cơ quan An ninh tổng thống (PSS) đang chuẩn bị kế hoạch bảo đảm an ninh cho vợ chồng ông Yoon tại nơi ở mới. Giới chức PSS nhấn mạnh, đây là điều vô cùng quan trọng vì ông Yoon là người đã tiếp cận các tài liệu ở mức độ an ninh cao nhất", nguồn tin của Yonhap cho biết.

Dinh thự Tổng thống Hàn Quốc ở Hannam-dong, trung tâm Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo Đạo luật An ninh tổng thống, ông Yoon đủ điều kiện được bảo vệ an ninh trong tối đa 10 năm sau khi rời nhiệm sở, nhưng không rõ số lượng nhân viên an ninh được phân bổ cho nhiệm vụ này.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, khả năng cao vợ chồng ông Yoon sẽ quay trở lại sinh sống tại một căn hộ thuộc khu Acro Vista, phía nam thủ đô Seoul. Đây là nơi ở của ông Yoon trong suốt 6 tháng chờ hoàn thiện dinh thự tổng thống ở Hannam-dong.

Nơi ở cũ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Trước đó, ông Yoon đã gửi thông điệp cảm ơn tới những người dân đã tham gia Hội đồng Bảo vệ nhân dân, một tổ chức do nhóm luật sư của ông Yoon thành lập.

"Tôi vẫn nhớ những tiếng hô vang của mọi người trong lần tập hợp đầu tiên ở Quảng trường Cheonggye ngày 13/2. Dù khi đó vẫn ở trong trai giạm, nhưng trái tim tôi luôn hướng về các bạn. Tôi thực sự xúc động và chân thành cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ", ông Yoon bày tỏ.

Cũng trong ngày 7/4, nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc tiết lộ, cuộc bầu cử chọn người kế nhiệm ông Yoon dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/6. Quyền Tổng thống Han Duck-soo sẽ thông qua kế hoạch này trong cuộc họp nội các vào ngày 8/4.