Khoảng 17h40 ngày 13/10, một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 233 phố Lâm Du (phường Bồ Đề, Hà Nội) xảy ra cháy.

Nhận được tin báo, Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội) nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường.

4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, đường vào hẹp, xe chữa cháy khó tiếp cận nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát đã phải kéo hàng chục mét vòi dẫn nước, đồng thời, tổ chức dập lửa thủ công kết hợp phun nước từ xa để khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các hộ liền kề.

Cảnh sát đã kéo hàng chục mét vòi dẫn nước để chữa cháy. Ảnh: CACC

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 3 người, rất may đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.