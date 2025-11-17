1. Tờ tiền của quốc gia nào có in toàn bộ lời bài hát Quốc ca?
-
Brunei
0%
- Singapore0%
- Malaysia0%
- Indonesia0%Chính xác
Đôla Singapore, ký hiệu SGD, là tiền tệ chính thức của Singapore. Tiền giấy đôla Singapore đang lưu thông hiện tại có bảy mệnh giá trải từ 2 đôla đến 10.000 đôla. Trong đó, có một loại tờ tiền được nhiều người chú ý vì trên một mặt in toàn bộ lời bài hát Quốc ca của Singapore.
2. Lời Quốc ca nước này được in trên tờ tiền có mệnh giá bao nhiêu?
-
100 đôla Singapore
0%
- 500 đôla Singapore0%
- 1.000 đôla Singapore0%
- 10.000 đôla Singapore0%Chính xác
Một trong những tờ tiền độc đáo nhất Singapore chính là tờ S$1,000 trong bộ Portrait Series. Mặt sau tờ tiền này có toàn bộ lời Quốc ca Singapore in bằng dạng vi văn (microtext), như một cách tôn vinh chủ quyền và tinh thần quốc gia.
Theo National Library Board, Quốc ca của Singapore có tên là Majulah Singapura (Singapore tiến lên), được in ở góc cuối cùng bên trái tờ 1.000 đô la Singapore.
3. Hiện tờ tiền mệnh giá này đã bị ngưng phát hành?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), kể từ ngày 1/1/2021, Singapore đã ngừng phát hành tờ 1.000 đôla như một biện pháp phòng ngừa rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Quyết định này phù hợp với chuẩn mực quốc tế, trong khi các tờ 1.000 đôla hiện có vẫn là tiền hợp pháp và tiếp tục được lưu thông. Các ngân hàng được phép tái lưu thông các tờ đã được gửi vào hệ thống. MAS cũng khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán điện tử như PayNow và FAST để thay thế các giao dịch tiền mặt mệnh giá lớn.
4. Ai là nhân vật xuất hiện trên các tờ tiền giấy của Singapore?
-
Một doanh nhân
0%
- Một vị vua được yêu mến0%
- Một nhà thơ0%
- Tổng thống đầu tiên của Singapore0%Chính xác
Các tờ tiền giấy của Singapore in hình tổng thống đầu tiên của nước này là Tun Haji Yusof bin Ishak. Trước khi trở thành tổng thống, ông là nhà báo có tiếng. Khi Singapore giành độc lập vào tháng 8/1965, ông Yusof trở thành tổng thống cho đến năm 1970. Chân dung của ông xuất hiện trên các tờ tiền Singapore, được giới thiệu vào năm 1999.
5. Ba tòa nhà xuất hiện trên tờ tiền 2 đôla Singapore đại diện cho điều gì?
-
Các cơ quan hành chính của Singapore
0%
- Những ngôi trường mà Tổng thống đầu tiên từng theo học0%
- Các công trình kiến trúc nổi tiếng ở Singapore0%
- Những trường đại học danh tiếng hiện nay0%Chính xác
Hình ảnh ba tòa nhà trên tờ S$2 đại diện cho con đường giáo dục của Yusof Ishak, từ tiểu học, trung học đến đại học: Trường Victoria Bridge (ngoài cùng bên phải), Trường Raffles Institution (cơ sở cũ), và College of Medicine. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống đầu tiên Singapore.
6. Đồng đôla Singapore có thể được sử dụng trực tiếp ở quốc gia nào mà không cần đổi sang tiền nước đó?
-
Malaysia
0%
- Brunei0%
- Indonesia0%
- Thái Lan0%Chính xác
Theo The Banknote Society, hiệp định Trao đổi Tiền tệ (Currency Interchangeability Agreement), đã có hiệu lực hơn 54 năm, cho phép dùng tiền Brunei tại Singapore và tiền Singapore tại Brunei mà không cần đổi tiền. Đây là trường hợp duy nhất như vậy ở châu Á, thể hiện mối quan hệ song phương rất bền chặt giữa hai quốc gia.
-
Xem thêm về:
-
tiền Singapore
-
Tiền giấy
Tin nổi bật
- Brunei
- Những ngôi trường mà Tổng thống đầu tiên từng theo học
- Một vị vua được yêu mến
- Sai
- 500 đôla Singapore
- Singapore