Chính xác

Một trong những tờ tiền độc đáo nhất Singapore chính là tờ S$1,000 trong bộ Portrait Series. Mặt sau tờ tiền này có toàn bộ lời Quốc ca Singapore in bằng dạng vi văn (microtext), như một cách tôn vinh chủ quyền và tinh thần quốc gia.

Theo National Library Board, Quốc ca của Singapore có tên là Majulah Singapura (Singapore tiến lên), được in ở góc cuối cùng bên trái tờ 1.000 đô la Singapore.