Sự kiện được đánh giá là bước đi chiến lược của APEC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể hiện khát vọng và cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo cấp cao - lực lượng được xem là “bản lề” cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thập kỷ mới.

Toạ đàm quy tụ đội ngũ hơn 60 chuyên gia, học giả và nhà quản trị đến từ các trường đại học và tổ chức hàng đầu như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, VinUni, BUV, Đại học Swinburne cùng nhiều chuyên gia quốc tế và lãnh đạo doanh nghiệp trên cả nước. Quy mô và chất lượng học thuật của sự kiện một lần nữa khẳng định vai trò dẫn dắt của APEC trong việc tạo dựng các diễn đàn khoa học - thực tiễn nhằm chuẩn hóa khung đào tạo CEO, phù hợp với xu thế hội nhập và chuyển đổi số.

Các chuyên gia tham dự hội thảo

Trong báo cáo trung tâm, PGS.TS Trần Thị Bích Hạnh - Cố vấn học thuật cao cấp của APEC Group - nhấn mạnh sự cấp thiết của việc “xây dựng một hệ thống đào tạo bài bản và thống nhất dành cho đội ngũ giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam”.

Theo bà Bích Hạnh, bối cảnh kinh tế mới đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải sở hữu năng lực chiến lược, năng lực số, tư duy vận hành hiện đại và khả năng thích ứng cao - các năng lực mà hệ thống hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ.

Hội thảo cũng gồm nhiều tham luận của các chuyên gia quốc tế. Trong đó, PGS. Park Jin Suk, Giám đốc chương trình MBA - Đại học VinUni, đề xuất khung SOC (Standardization - Output Control - Culture), giúp Việt Nam xây dựng một hệ thống đào tạo thống nhất, đo lường được kết quả đầu ra và kiến tạo văn hóa lãnh đạo mang tầm quốc gia.

Ths. Marc Kramer, Đồng Giám đốc chương trình MBA, Đại học VinUni, trình bày khung 30 năng lực lãnh đạo toàn cầu và lộ trình đào tạo 4 cấp độ, cho rằng Việt Nam cần hệ sinh thái đào tạo lãnh đạo quốc gia tương đương các nước ASEAN-4.

TS. Dương Minh Tú Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh và Marketing, Trường ĐH Đại Nam khuyến nghị bổ sung năng lực số vào chương trình đào tạo và hoàn thiện cấu trúc chương trình theo 4 cấp độ bằng ma trận đối chiếu từng học phần và chuẩn đầu ra.

Ths. Nguyễn Thanh Phương - Tổng Giám đốc VHRT, phân tích tình trạng “đứt gãy chiến lược” trong doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất hoàn thiện năng lực quản trị hiệu suất thông qua tích hợp BSC - KPI - OKR.

Các nội dung trên là nền tảng quan trọng để APEC và các đối tác triển khai chương trình đào tạo gắn với thực tiễn quản trị tại Việt Nam.

Chuyên gia trình bày ý kiến đóng góp vào báo cáo

Không chỉ dừng ở học thuật, toạ đàm còn ghi nhận chia sẻ từ ông Nguyễn Trung Nguyên - Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn 5 sao Mandala. Ông trình bày mô hình đào tạo “GM dạy GM” - một trong những chương trình thực chiến do APEC phát triển, dựa trên: Chuẩn hóa theo Khung 30 năng lực lãnh đạo quốc gia; Mô phỏng - thực chiến - xử lý tình huống theo chuẩn quốc tế; Tích hợp tiêu chuẩn an ninh - pháp lý - dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Mô hình này được đánh giá là ví dụ điển hình về việc APEC chủ động triển khai đào tạo lãnh đạo ngay chính trong hệ sinh thái doanh nghiệp của mình.

PGS.TS Trần Thị Bích Hạnh điều hành phiên thảo luận

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch APEC Group - nhấn mạnh: “Đào tạo đội ngũ giám đốc điều hành không chỉ nhằm nâng tầm năng lực của mỗi cá nhân, mà còn là đầu tư trực tiếp vào sức mạnh tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Đây là bước chuyển mình quan trọng, tương tự như cuộc đổi mới 1986 - một dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Và để hình thành 10.000 CEO tinh hoa, chúng ta phải chủ động bồi dưỡng ít nhất 200.000 nhà lãnh đạo tương lai”.

Hội thảo khép lại với nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia trong và ngoài nước, mở ra kỳ vọng về một hệ sinh thái đào tạo CEO góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bích Đào