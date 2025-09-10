Theo hãng tin RT, các đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy Cung điện Singha Durbar bị nhấn chìm trong biển lửa. Cung điện Singha Durbar được xây dựng vào năm 1908 và là nơi đặt trụ sở của chính phủ cũng như văn phòng của một số bộ ngành, cơ quan chủ chốt của Nepal.

Các cuộc biểu tình, với phần lớn người tham gia là thanh thiếu niên và người trên 20 tuổi đã bùng phát từ ngày 8/9, sau khi Chính phủ Nepal cấm các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, YouTube và X, với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền. Đây được coi là cuộc biểu tình của "Gen Z", khái niệm dành cho nhóm sinh từ năm 1997 - 2012.

Cung điện Singha Durbar ở ở Kathmandu, khu phức hợp hành chính lớn của Nepal, bị phóng hỏa. Video: RT

Biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo lực, với hàng chục người thiệt mạng ở Kathmandu và khoảng 500 người khác bị thương, bao gồm hơn 100 sĩ quan cảnh sát.

Hôm 9/9, đám đông biểu tình đã phá vỡ các cánh cổng phía tây Cung điện Singha Durbar, khi họ cố gắng xông vào khu vực cấm và phóng hỏa một số lối vào. Các nhân chứng kể, đụng độ dữ dội đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Những đoạn video khác cho thấy tòa nhà Quốc hội Nepal cũng bốc cháy. Các bức tường bị cháy xém và khói bốc lên nghi ngút. Trong khi đó, sân bay Kathmandu, cửa ngõ quốc tế chính của Nepal, đã phải đóng cửa do khói bụi từ các đám cháy lớn.

Giữa làn sóng biểu tình bạo loạn, Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã buộc phải từ chức. Tư dinh của ông cũng bị phóng hỏa.

Quân đội Nepal đã tiếp quản công tác trị an, triển khai binh sĩ trên cả nước để lập lại trật tự giữa cơn bão biểu tình leo thang nghiêm trọng. Tổng tư lệnh quân đội Nepal Ashok Raj Sigdel kêu gọi người biểu tình đối thoại và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay.