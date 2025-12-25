Ngày 25/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (mã CKG) cho biết đã nhận được bản án của TAND khu vực 2 tỉnh An Giang về vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa công ty và bà N.N.T.

Theo bản án, tòa tuyên vô hiệu hợp đồng mua bán nhà giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group) và bà T., đồng thời buộc bà T. hoàn trả cho CIC Group 28 tỷ đồng và chịu án phí 136,3 triệu đồng. Trong khi đó, CIC Group có nghĩa vụ trả lại 2 căn biệt thự cho bà T. và chịu án phí 104,3 triệu đồng.

“Quyết định của tòa án giúp công ty thu hồi được khoản tiền mặt để bổ sung vốn lưu động và xử lý dứt điểm khoản đầu tư đang treo trên sổ sách kế toán nhiều năm”, CIC Group đánh giá, đồng thời cho biết đã gửi đơn đề nghị sớm thi hành án.

Khu dân cư đường Phan Thị Ràng tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang, của CIC Group. Ảnh: CKG

CIC Group là doanh nghiệp đa ngành tại tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang), đặc biệt phát triển mạnh trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Trên website, CIC Group cho biết đã và đang đầu tư, phát triển gần 20 dự án bất động sản, từ nhà ở xã hội, trung tâm thương mại đến các khu dân cư và biệt thự cao cấp. Trong đó, đáng chú ý có Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc TP. Rạch Giá, quy mô gần 100ha, đã khởi công vào cuối tháng 4/2025.