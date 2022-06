Soi kỹ 'mua bán nhà 2 giá', tiền thuế chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh

6 tháng, thu ngân sách của ngành thuế quản lý đạt 66% dự toán cả năm Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 của ngành Thuế được giao là 1.174.900 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Thu từ dầu thô: đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán, bằng 180,3% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nội địa: ước đạt 741.145 tỷ đồng, bằng 64,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu theo 3 khu vực: thu từ khu vực DNNN ước đạt 56,8%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 56,6%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 67,6%. Số thu thuế, phí nội địa đạt 578.404 tỷ đồng, bằng 63,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu loại trừ các yếu tố chính sách miễn, giảm, gia hạn thì số thu thuế, phí nội địa tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2021. Có 16/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 55%), trong đó có một số khu vực, khoản thu lớn như: DNNN đạt 56,8%, DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,4%, khu vực ngoài quốc doanh đạt 67,7%, thuế TNCN đạt 77,4%, thu lệ phí trước bạ đạt 68,5%. Có 60/63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán, trong đó, đáng chú ý một số địa phương thu 6 tháng đạt cao như: Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh.