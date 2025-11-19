Tuyến đường ra đảo Hòn Khoai bắt đầu từ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, dài khoảng 18km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Công trình do Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) thi công, tổng vốn hơn 25.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Đây là dự án được xây dựng cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai - nơi có diện tích khoảng 4km², cách đất liền 15 hải lý (gần 28km).

Trên biển, nhà thầu huy động tàu tải trọng lớn kéo sà lan chở nhiều thiết bị, vật liệu cùng hệ thống giàn tự nâng (jack-up) tạo mặt bằng thi công ổn định. Từ đây, các mũi cọc ngoài khơi được khoan bằng thiết bị khoan thủy lực chuyên dụng.

Theo thiết kế, trên tuyến đường sẽ có đoạn cầu chính dài 17,3km, cầu nhánh lên đảo 0,87km, mặt cầu rộng 16,5m.

Các công nhân thi công trên biển phải đối mặt với sóng gió, thủy triều thay đổi liên tục ảnh hưởng đến tiến độ, trong khi việc khoan cọc sâu, lắp dầm và đổ bê tông ngoài biển đòi hỏi độ chính xác và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Song song với tuyến cầu đường, dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được thi công trên đảo. Giai đoạn đầu, nơi đây có một bến tàu dài 1.000m, công suất 20 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Giai đoạn hoàn thiện, cảng rộng 686ha, bổ sung cầu cảng container và hàng lỏng, khí, đáp ứng tàu đến 150.000 DWT.

Điểm đầu cầu phía đất liền nối với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, dài hơn 80km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 100km/h, vốn gần 59.000 tỷ đồng, cũng dự kiến hoàn thành năm 2028.

Hiện máy móc, thiết bị hiện đại được nhà thầu tập kết, kỹ sư và tư vấn giám sát đang tiến hành san lấp mặt bằng, dựng ống vách, chuẩn bị thi công cọc khoan nhồi – hạng mục nền tảng của thân cầu.

Đơn vị thí nghiệm và tư vấn giám sát đang thực hiện thí nghiệm thử tải cọc đường kính 1.500mm theo phương pháp tự cân bằng, với tải trọng hơn 754 tấn; các cọc khoan nhồi tại đây có độ sâu 88-100m. Sau gần 3 tháng triển khai, nhiều thiết bị trọng yếu đã vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Các khu vực mặt bằng được san lấp trước đây là đất ngập mặn, nơi rừng đước sinh trưởng, nên việc chuẩn bị nền đòi hỏi cải tạo đất, xử lý cốt nền để đảm bảo ổn định cho thi công công trình.

Phối cảnh cầu vượt biển từ đất liền nối đảo Hòn Khoai, kết nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Khi hoàn thành, cầu vượt biển, cảng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt trục Bắc Nam đến cực Nam Tổ quốc, tạo động lực phát triển kinh tế biển, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực. Đây cũng sẽ là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và xếp thứ 3 ở Đông Nam Á.

Vị trí cầu vượt biển nối đất liền ra đảo Hòn Khoai.