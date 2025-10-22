Chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về diễn biến của bão số 12 (Fengshen), dự báo gây ra đợt mưa lớn và nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Diễn biến bão số 12

Chiều 17/10, vùng áp thấp phía Đông Philippines mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; sáng 18/10 mạnh lên thành bão Fengshen.

Ngày 19/10, bão đi vào Bắc Biển Đông, trở thành bão số 12 năm 2025, mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Đường đi của bão số 12 Fengshen. Nguồn: NCHMF

Ngày 20/10, bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, sau đó chịu tác động của không khí lạnh mạnh từ phía Bắc, đổi hướng Tây Nam, di chuyển chậm lại.

Đến sáng 22/10, bão suy yếu còn cấp 9. Dự báo trong chiều 22/10, bão di chuyển vào khu vực biển TP Huế - Quảng Ngãi, cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 8.

Đêm 22 và sáng 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP Huế - Quảng Ngãi. Sáng và trưa 23/10, bão đi sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Ba tác nhân gây mưa lớn dữ dội

Do tác động của không khí lạnh nên cường độ bão số 12 không quá mạnh (cực đại cấp 10), không thể tăng cường độ như các cơn bão số 10 (Bualoi), 11 (Matmo). Vào đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão bị chặn bởi khối không khí lạnh nên đổi hướng và di chuyển chậm lại.

Tuy không có cường độ mạnh, nhưng theo nhận định của chuyên gia khí tượng, bão vẫn có khả năng gây mưa lớn trên đất liền. Nguyên nhân là do hoàn lưu bão mang theo lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông, kết hợp gió Đông Bắc mạnh hoạt động trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, cùng với nhiễu động gió Đông. Hội tụ gió, ẩm của 3 hệ thống nói trên càng mạnh hơn do hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn ở khu vực Trung Bộ khiến mưa tăng cường, kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão tan.

Tác động của bão số 12 (Fengshen)

Về gió mạnh, sóng lớn, nước dâng do bão và triều cường

Do kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m. Nguy cơ cao ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió.

Từ chiều 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh nhất khoảng đêm nay đến sáng ngày 23/10. Trong đó, vùng ven biển cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng sâu trong đất liền cấp 5, giật cấp 6-8; vùng núi cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6-7.

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo, đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hai đợt mưa lớn dồn dập trút xuống

Đợt 1 từ đêm 22-24/10: Do ảnh hưởng tổ hợp của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và gió Đông, từ Quảng Trị - Đà Nẵng lượng mưa từ 400-600mm, cục bộ có nơi mưa to trên 800mm, mưa cường độ lớn trên 200mm/3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đợt mưa này lưu ý nguy cơ ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường độ lớn và nước biển dâng nên thoát nước chậm.

Đợt 2 từ 25-27/10: Mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió Đông, ở Quảng Trị, Huế, lượng mưa 200-300mm, cục bộ trên 500mm; Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Sau ngày 27/10 mưa có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng đánh giá, trong thời kỳ 10 ngày gần đây (11-20/10/2025), tổng lượng mưa từ Quảng Trị - Quảng Ngãi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%, đặc biệt Khe Sanh cao hơn 106%, Trà My cao hơn 44%...

Với lượng mưa đến thời điểm hiện tại cộng với lượng mưa dự báo từ ngày 22-30/10 ở khu vực trên tăng thêm phổ biến từ 500-700mm, tổng lượng mưa sẽ cao hơn trung bình hàng năm từ 20-40%.