Để chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội 14, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng.

Hội nghị Trung ương 15 khóa 13

Tại hội nghị Trung ương 15 vào tháng 12/2025, với số phiếu tập trung cao, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội 14 của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ gồm 200 ủy viên, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị khóa 14 sẽ có từ 17-19 ủy viên, Ban Bí thư sẽ duy trì từ 11-13 ủy viên. Tỷ lệ ủy viên Ban chấp hành Trung ương cả chính thức và dự khuyết với dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi trên 10%, cán bộ nữ 10-12%, cán bộ người dân tộc thiểu số 10-12%. Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Chủ trương của Đảng về Đại hội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 phải đặc biệt coi trọng chất lượng; cần có số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo toàn diện, tăng cường ủy viên Trung ương Đảng vào những vị trí, việc làm, những lĩnh vực quan trọng được ưu tiên".

Trong cơ cấu nhân sự khoá mới sẽ có những ủy viên Trung ương khóa cũ tái cử nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và được Đại hội bầu.

Tính đến thời điểm Đại hội 14, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 có 163 ủy viên, bao gồm 145 ủy viên chính thức và 18 ủy viên dự khuyết.

Cơ cấu nhân sự hiện nay cho thấy sự đan xen giữa các thế hệ. Về độ tuổi, trong 145 ủy viên chính thức, có 68 người trên 60 tuổi, 71 người từ 51-60 tuổi và 6 người thuộc nhóm 46-50 tuổi. Ở nhóm nhân sự ủy viên dự khuyết có 17 người từ 46-50 tuổi và 1 người dưới 45 tuổi.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1979) là người trẻ nhất ở nhóm ủy viên chính thức. Riêng khối dự khuyết, người trẻ nhất là ông Mùa A Vảng (sinh năm 1983).

Ảnh: Phạm Hải

Nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 có trình độ chuyên môn khá cao với 65 tiến sĩ, 58 thạc sĩ, 37 cử nhân và 3 kỹ sư. Có 16 nữ ủy viên chính thức và 1 nữ ủy viên dự khuyết.

Trong 145 ủy viên Trung ương chính thức hiện nay, khối Đảng có 33 ủy viên, khối Chủ tịch nước có 3 ủy viên, khối Quốc hội gồm 20 ủy viên, khối Chính phủ có 33 ủy viên (chưa tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), khối MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương có 5 ủy viên.

Khối lực lượng vũ trang có 19 ủy viên Trung ương, là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các vị trí chỉ huy chủ chốt.

Khối địa phương có 29 ủy viên là các bí thư tỉnh ủy, thành ủy.