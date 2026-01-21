Ông Hoàng Đăng Quang cho biết công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đã được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 chủ động tiến hành sớm, theo đúng các quy định của Đảng, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, toàn diện, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ, có sự hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và phát triển.

Tại các hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất rất cao việc ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Trung ương khóa 13 xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Đây là căn cứ, cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14 với các quan điểm, nguyên tắc và yêu cầu mới.

Phiên khai mạc Đại hội 14

Theo ông Hoàng Đăng Quang, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Công tác nhân sự phải được tiến hành khoa học, bài bản, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, làm đến đâu chắc đến đó, giới thiệu tái cử trước rồi mới giới thiệu tham gia lần đầu.

Công tác nhân sự cũng phải được xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó, chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến được đặc biệt đề cao để làm thước đo chính trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm phù hợp về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng miền… nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 là những người tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết, gần dân, trọng dân, vì dân.

Những người này phải dám xả thân, hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, có tư duy, tầm nhìn, tự chủ chiến lược, đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, lý luận chính trị sắc bén, nói đi đôi với làm, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp, có thành tích, kết quả, “sản phẩm” cụ thể, hiệu quả, có đủ sức đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

KHÔNG BỎ SÓT NHỮNG NGƯỜI THỰC SỰ CÓ ĐỨC, CÓ TÀI, CÓ UY TÍN

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc kiên quyết không giới thiệu những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử cấp ủy cấp dưới vào Ban chấp hành Trung ương Đảng nhưng cũng không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Đồng thời, ông cho biết phải có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ gắn với việc thực hiện cơ chế “có lên, có xuống, có vào, có ra”.

Đặc biệt, ông Hoàng Đăng Quang nêu việc không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 những người có các khuyết điểm như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết, sợ trách nhiệm, không dám làm, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, “lợi ích nhóm”, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật, tiêu chuẩn chính trị, những điều đảng viên không được làm...

Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thống nhất rất cao về cơ cấu, số lượng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, cần có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa, chuyển tiếp, đổi mới, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Ảnh: Phạm Hải

Các ban đảng, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức quan trọng khác ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy phải có nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời tăng cường, bổ sung hợp lý số lượng ủy viên Trung ương Đảng cho các ban đảng ở Trung ương, một số bộ, ngành, địa phương và những nơi thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14, Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14 (chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Tại các hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự (tái cử và tham gia lần đầu; chính thức và dự khuyết) và chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội 14 xem xét, bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ông Quang khẳng định công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, đúng quy định nhưng rất quyết liệt, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong tình hình mới.