Ngày 17/5/2026 tại TP.HCM, Ngày hội trải nghiệm - TOEFL Experience Day do Viện Khảo thí giáo dục Mỹ (ETS) phối hợp cùng đại diện quốc gia IIG Việt Nam tổ chức với sự tham gia của nhiều giáo viên tiếng Anh và các trung tâm đào tạo.

Đây là chuỗi sự kiện trải nghiệm mang tính tương tác và học tập thực tiễn, được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức, sự tự tin và khả năng tư vấn cho giáo viên, cố vấn học tập, các tổ chức giáo dục và đối tác - những người đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng lựa chọn kỳ thi cho HSSV.

Sự kiện trải nghiệm TOEFL Experience Day hướng đến việc giới thiệu trải nghiệm TOEFL iBT cải tiến theo cách thực tế và hấp dẫn, bao gồm các cập nhật như thang điểm mới từ 1 - 6, thiết kế bài thi thích ứng (adaptive test design), cùng sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các kỹ năng giao tiếp học thuật sẵn sàng cho tương lai.

Tại sự kiện, các thành viên tham dự đã tương tác tại các trạm trải nghiệm học tập dựa trên mô hình FAST gồm: Fair - tính công bằng (giá trị, độ tin cậy và khả năng tiếp cận), Agile - tính linh hoạt (thiết kế hiện đại, thích ứng với thời gian trả kết quả nhanh hơn), Smart - tính thông minh (các kỹ năng giao tiếp sẵn sàng cho tương lai), Tailored - tính cá nhân hóa (trải nghiệm kiểm tra tập trung hơn vào học viên).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Sidnei De Souza, Giám đốc điều hành phụ trách quan hệ đối tác toàn cầu và quản lý kinh doanh của ETS cho biết: “TOEFL iBT 2026 phản ánh những thay đổi bằng việc vượt ra ngoài hình thức kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức, để tập trung nhiều hơn vào giao tiếp thực tế và các nhiệm vụ học thuật tích hợp - mô phỏng cách học sinh thực sự học tập, tương tác và giải quyết vấn đề trong môi trường giáo dục thực tế. Với vai trò là bài thi tiếng Anh của toàn cầu, TOEFL tiếp tục phát triển song hành cùng tương lai của giáo dục và công việc trên thế giới.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các kỹ năng mang tính con người sẽ càng trở nên có giá trị hơn. Tương lai không chỉ là biết nói tiếng Anh. Đó là khả năng sử dụng tiếng Anh để tư duy, kết nối, hợp tác, giải quyết vấn đề và tạo ra cơ hội vượt qua mọi biên giới. Đó cũng là lý do TOEFL tiếp tục phát triển với vai trò là bài thi tiếng Anh của toàn cầu”.

Ông Chương Nguyễn, Giám đốc chiến lược và và phát triển TOEFL iBT khu vực Đông Nam Á của ETS, cho biết: “Hiện nay, HSSV Việt Nam có khá nhiều cách để trải nghiệm và làm quen với TOEFL iBT trước khi đăng ký thi chính thức. Trước hết, ETS cung cấp rất nhiều tài nguyên học tập và luyện thi miễn phí thông qua trang chuẩn bị TOEFL chính thức.

Tại đây, người học có thể tiếp cận bài thi mẫu, câu hỏi thực hành, hướng dẫn làm bài và các tài nguyên giúp hiểu rõ cấu trúc bài thi mới. Ngoài ra, người học cũng có thể tiếp cận các nền tảng học tập trực tuyến ứng dụng AI như Santa AI: https://ai.aitutorsanta.com/”.

Ông Chương Nguyễn cho biết thêm: “Điều quan trọng là người học ngày nay không cần chờ đến lúc đăng ký thi mới bắt đầu làm quen với TOEFL, các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm trước, hiểu bài thi trước và chuẩn bị sớm hơn rất nhiều”.

Trạm trải nghiệm học tập tương tác

Với mạng lưới hiện diện toàn cầu mạnh mẽ, bao gồm các công ty thành viên (PSI), văn phòng và hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ETS hỗ trợ hơn 50 triệu cá nhân mỗi năm đánh giá năng lực của mình và mở ra những cơ hội mới.

Bên cạnh việc được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu tính đến năm 2026, hiện có hơn 50 trường đại học tại Việt Nam đã đưa điểm TOEFL iBT vào quy trình tuyển sinh của mình. Điều này phản ánh không chỉ tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực tiếng Anh trong giáo dục đại học mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh toàn cầu tại thị trường lao động Việt Nam.

Bích Đào