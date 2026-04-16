Hãng tin CNN trích dẫn thống kê của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp nhà nước Ukraine hôm nay (16/4) cho hay, quân Nga đã phóng 659 UAV và 44 tên lửa, gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, vào thủ đô Kiev cũng như nhiều thành phố lớn khác của Ukraine như Kharkiv, Odessa, Dnipro và Zaporizhzhia trong vòng 24 giờ qua.

Theo nhà chức trách Ukraine, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 118 người khác bị thương trong đợt tấn công dữ dội này của các lực lượng Moscow. UAV và tên lửa của quân Nga cũng làm hư hại các tòa nhà và gây hỏa hoạn ở nhiều địa điểm khắp Ukraine.

Các cuộc tấn công diễn ra sau một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi giữa hai nước hồi tuần trước. Giao tranh tái diễn sau khi lệnh ngừng bắn 32 giờ dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo do Nga đơn phương công bố, chính thức hết hiệu lực vào nửa đêm ngày 12/4 (theo giờ Moscow).

Ukraine tập kích cơ sở lọc dầu lớn của Nga

Theo báo Kyiv Independent, các UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai, miền nam Nga từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4. Cơ sở Tuapse thuộc Tập đoàn năng lượng và dầu khí Rosneft lớn nhất Nga và cũng là một trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này.

Kênh Telegram Exilenova-Plus trích dẫn lời các cư dân Tuapse kể họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong khu vực khi UAV tập kích các bể chứa nhiên liệu tại nhà máy Tuapse. Theo kênh Telegram Astra, cơ sở này đã bốc cháy sau cuộc tấn công của UAV thù địch.

Thống đốc vùng Krasnodar Krai Veniamin Kondratyev xác nhận "một doanh nghiệp trong khu vực cảng biển" đã bị trúng mảnh vỡ của UAV, nhưng ông không nêu tên nhà máy lọc dầu. Ông Kondratyev cho biết thêm, 2 trẻ em đã thiệt mạng và 2 người lớn bị thương khi UAV nhắm trúng các tòa nhà dân cư ở Tuapse. Tất cả các cơ sở giáo dục trong thành phố đã tạm cho học sinh nghỉ học trong ngày 16/4.

Thành phố cảng Tuapse nằm cách thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Nga khoảng 75km về phía tây bắc và thường xuyên bị UAV của Ukraine nhắm mục tiêu. Nhà máy lọc dầu Tuapse, nơi có công suất chế biến khoảng 12 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công trước đây của quân Kiev và từng phải tạm thời ngừng hoạt động thời gian ngắn.