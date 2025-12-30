Bộ Quốc phòng hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS), thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (CCHC) trong Bộ năm 2025.

Năm 2025, các hoạt động KHCN, ĐMST trong toàn quân được triển khai với những định hướng và cách thức mới, các nhiệm vụ KHCN có tính đột phá, chiến lược và quy mô lớn hơn, đi vào giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, nhiều sản phẩm vũ khí, trang bị chiến lược, công nghệ cao đã được nghiên cứu, sản xuất thành công.

Hiện nay, quân đội đã đưa vào khai thác Trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng miền Bắc; mạng truyền số liệu quân sự đã triển khai kết nối đến 100% đầu mối các cấp 1, 2, 3; hoàn thành triển khai 20.000 trạm 5G; xây dựng mạng di động dùng riêng của Bộ Quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng đã đạt được của toàn quân trong công tác phát triển KHCN, ĐMST, CĐS, thực hiện Đề án 06 và CCHC.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cần chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương và Quân ủy Trung ương.

Ông cũng lưu ý cần tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự tiên tiến, hiện đại và công tác CĐS.

Bộ trưởng yêu cầu chú trọng đầu tư và khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu các công nghệ chiến lược. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu làm chủ, phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), chuỗi khối (Blockchain), Internet vạn vật (IoT); bảo đảm tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; càng khó càng phải tập trung, càng khó càng phải tiên phong.

Các cơ quan, đơn vị cũng cần tập trung xây dựng các nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu số chuyên ngành để hình thành hệ sinh thái số; di chuyển 100% cơ sở dữ liệu cấp bộ và chuyên ngành về Trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng; triển khai, mở rộng các ứng dụng, dịch vụ trên hạ tầng di động dùng riêng của Bộ.

Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục bổ sung kiến thức, kỹ năng; đổi mới hình thức để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” tới 100% cán bộ, chiến sĩ. Quân đội bảo đảm lộ trình, chất lượng của việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính...